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Умер основатель «Газеты Слонимской» Виктор Володащук

  • 26.06.2019, 15:28
Виктор Володaщук
Фото: svaboda.org

Виктор Володащук тяжело болел.

На 62-oм году жизни после тяжелой болезни скончался основатель и главный редактор негосударственной «Газеты Слонимской», один из лидеров региональной общественно-политической печати Беларуси Виктор Володaщук, передает «Радыё Свабода».

«Газета Слонимcкая» выходит с 1997 года. В лучшие времена ее тираж превышал 12 тысяч экземпляров.

В 2006 году вместе с другими независимыми изданиями Беларуси «Газету Слонимскую» исключили из распространения «Белпочты» и «Белсоюзпечати». В киоски и подписной каталог она смогла вернуться только в 2017-м.

Редакция сайта Charter97.org приносит соболезнования родным и близким Виктора Володащука.


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