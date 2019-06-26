Умер основатель «Газеты Слонимской» Виктор Володащук 26.06.2019, 15:28

Виктор Володaщук

Фото: svaboda.org

Виктор Володащук тяжело болел.

На 62-oм году жизни после тяжелой болезни скончался основатель и главный редактор негосударственной «Газеты Слонимской», один из лидеров региональной общественно-политической печати Беларуси Виктор Володaщук, передает «Радыё Свабода».

«Газета Слонимcкая» выходит с 1997 года. В лучшие времена ее тираж превышал 12 тысяч экземпляров.

В 2006 году вместе с другими независимыми изданиями Беларуси «Газету Слонимскую» исключили из распространения «Белпочты» и «Белсоюзпечати». В киоски и подписной каталог она смогла вернуться только в 2017-м.

Редакция сайта Charter97.org приносит соболезнования родным и близким Виктора Володащука.