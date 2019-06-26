ПАСЕ отказалась избирать россиянина Слуцкого вице-президентом 4 26.06.2019, 15:40

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Из-за протестов украинской делегации кандидатура не была утверждена автоматически.

26 июня стали известны результаты тайного голосования по вопросу избрания члена делегации России Леонида Слуцкого вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщила пресс-служба ПАСЕ, Слуцкий не набрал требуемого количества голосов – более половины от числа зарегистрированных делегатов, сообщает gordonua.com.

В течение дня 26 июня пройдет второй тур голосования. Чтобы стать вице-президентом, Слуцкому теперь нужно будет набрать более половины голосов делегатов, которые зарегистрируются для участия в выборах.

По информации "Европейской правды", в первом туре делегаты взяли 198 бюллетеней. За Слуцкого проголосовал 101 человек, тогда как для избрания требовалось 158. В случае повторного проигрыша России предложат подать другого кандидата.

25 июня делегация России на летней сессии ПАСЕ выдвинула в вице-президенты ассамблее по своей квоте главу комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого. Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, однако если кандидатура имеет возражения от не менее чем 20 делегатов, назначается тайное голосование. Делегаты от Украины заблокировали автоматическое назначение Слуцкого вице-президентом.