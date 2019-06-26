Равков: Выезд за границу запретят и тем, кто не сообщил о новом адресе и кому не вручили повестку 11 26.06.2019, 15:47

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Андрей Равков

Фото: БелТА

В чем заключаются нововведения законопроекта «об отсрочках».

«Депутаты» в «парламенте» обсудили законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках» и приняли его в первом чтении, сообщает tut.by.

Законопроект в «парламенте» представлял министр обороны Андрей Равков. Он посетовал на снижение количества призывных ресурсов в связи с демографической ситуацией в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, которые сейчас действуют.

— В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям о предоставлении отсрочек тем или иным категориям граждан. Теперь же настало время поддержать предложение силовых структур, ведь это напрямую связано с обеспечением безопасности страны, — сказал министр.

Сегодня 76 категорий граждан не призываются на службу, это, по словам, Равкова, больше чем в других странах.

Андрей Равков рассказал, что «в сухом остатке» скрывается от призыва до 27 лет приблизительно 4 тысячи человек на каждый призыв.

— Как они могут работать эффективно в интересах государства, когда умышленно в интересах этого государства не исполнен воинский долг? — задал вопрос Равков.

По словам главы ведомства, новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.

— Мы на 90% сможем получить призывные ресурсы осенью и 50% — весной, — сказал министр. — Ликвидацией отсрочек мы не решаем сразу вопрос, он все равно будет решаться постепенно.

Важное объяснение от министра: временно ограничивать право на выезд из страны будут не только тем выпускникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и тем, кто, нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.

По сути, министр опроверг слова «депутата» Игоря Мартынова, который утверждал, что запретить выезд могут лишь при вручении повестки лично на руки.

За законопроект об отсрочках проголосовало 87 «депутатов», против 6, не голосовало — 7. Документ принят в первом чтении, планируется, что в пятницу, его примут во втором чтении.

Основные нововведения законопроекта

Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.

Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, в органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.

Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.

Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения.

При этом деньги за образование они возвращать не будут.