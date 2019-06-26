Алесь Круткин: Брестчане показали классный пример целеустремленности, смелости и самоорганизации 26.06.2019, 16:17

Почему властям не стоит злить жителей города.

Власти Бреста в середине июня пообещали приостановить запуск скандального завода. Тем не менее, по сообщениям жителей города, предприятие иногда продолжает работать и загрязнять окружающую среду, пишет телеграм-канал «Баста».

Ответом двуличным чиновникам стал марш в Бресте, который прошел 23 июня и собрал около 500 участников.

Почему властям не стоит злить брестчан? Рассказывает видеоблогер Алесь Круткин:

«14 июня пришли долгожданные вести с брестского фронта борьбы с диктатурой: председатель облисполкома Лис приостановил строительство аккумуляторного завода.

Самоотверженная борьба брестчан привела, пусть пока к небольшой, но победе – над продажными чиновниками и безответственными бизнесменами.

Китайцы давно практикуют перенос опасных предприятий в страны третьего мира – так нашу страну теперь воспринимают «благодаря» диктатуре Лукашенко. Протесты против вредного завода начались в январе 2018 года. Неравнодушные жители областного центра и близлежащих деревень в течение полутра лет использовали для акций протеста главную площадь Бреста.

В последние несколько месяцев встречи на площади трансформировались в шествия по главным улицам Бреста. Людей выходило все больше и больше, росла самоорганизация, появились новые лидеры. И вдруг среди паноптикума белорусских чиновников появилась светлая голова, которая поняла: добром это не кончится. Во многих странах метра протесты в регионах вылились в смену власти – например, в Румынии.

Брестчане показали нам классный пример целеустремленности, смелости и самоорганизации. Кстати – не в первый раз. Именно в Бресте в 2017 году акции протеста против декрета о «тунеядцах» продолжались дольше всего. В сентябре 1939 года тут завязли танки Гудериана на целый месяц. И вот очередная победа – не первая и не последняя».