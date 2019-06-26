Россия и Казахстан договорились о компенсации за загрязненную нефть в «Дружбе» 26.06.2019, 16:27

Размер компенсации скрывают.

Россия и Казахстан договорились о компенсации за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» в порту Усть-Луга.

Как пишет «Новая газета», об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Информацию об этом агентству подтвердили в компании «Казтрансойл». В компании уточнили, что в настоящее время ждут документы по этому вопросу от российской «Транснефти».

О размерах компенсации не сообщается. Источники Reuters уточнили, что «Транснефть» обещала возместить компенсацию по фиксированному тарифу и что сделку планируют заключить на следующей неделе.

Напомним, в конце апреля Беларусь сообщила о загрязнении российской нефти в трубопроводе «Дружба», после чего экспорт в некоторые страны был приостановлен. Прокачку возобновили после поступления качественной нефти. В Казахстане также сообщали о значительном превышении хлороорганики в российской нефти.

Из-за загрязнения было возбуждено уголовное дело о самовольном подключении к магистральным нефтепроводам и газопроводам либо приведении их в негодность по предварительному сговору (п.«а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК) и краже (ст. 158 УК). Четверо фигурантов дела в настоящее время находятся под домашним арестом.