Сергей Яромко возглавил молодежную сборную Беларуси по футболу 26.06.2019, 16:43

Сергей Яромко

Сергей Яромко — наставник «Городеи».

Наставник "Городеи" Сергей Яромко возглавил молодежную сборную Беларуси. У руля дружины U-21 специалист сменил Михаила Мархеля, пишет «Прессбол».

Бюро исполкома Ассоциации "Белорусская федерация футбола" утвердило 52-летнего минчанина на втором по значимости посту в иерархии мужских футбольных сборных страны. Один из лучших нападающих в истории суверенной Беларуси Сергей Яромко провел 185 матчей в высшей лиге, отметившись 103 точными ударами. Выпускник СДЮШОР минского "Динамо" (первый тренер — Юрий Погальников) успел поиграть еще в чемпионате СССР, защищая цвета столичного "Буревестника", "Мелиоратора" из Чимкента и "Алги" из Фрунзе.

После же обретения страной независимости форвард оставил яркий след в историях бобруйских "Шинника" и "Белшины", МПКЦ из Мозыря, минских "Торпедо"-МАЗа и СКАФа. В 1996 завоевал чемпионское звание и Кубок страны в составе МПКЦ. Имеет в активе один матч в составе национальной сборной Беларуси,.

Тренерскую карьеру Сергей Валерьевич начал в столичном СКАФе в 2001 году, позднее трудился в минских "Локомотиве", "Динамо" и "Смене". В 2012 году возглавил бобруйскую "Белшину", с которой проработал два сезона. С 2014 года — главный тренер ФК "Городея". В 2015-м впервые в истории вывел клуб в элитный дивизион. С "сахарными" Яромко дважды занимал девятое итоговое место в таблице, что является наивысшим достижением в истории коллектива.