Грубика, 28 рублей за килограмм: В Борисове продают таинственную ягоду 4 26.06.2019, 17:01

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Фото: ex-press.by

Прохожие очень удивились увиденному на рынке местного райпо.

Борисовские продавцы не смогли упустить спрос граждан на вкусное-свежее и изобрели новую ягоду — грубику, пишет onliner.by.

Если быть точнее, в ящик насыпали нечто, внешне очень похожее на голубику, назвали его чуть иначе и поставили ценник — 28 рублей за килограмм. Надеялись, что наши граждане не устоят перед таинственной ягодой. Так и случилось: прохожие увидели на рынке местного райпо вот такую картинку и удивились.

За комментарием журналисты обратились в Национальную академию наук. Вот что рассказал ботаник Дмитрий Дубовик:

— Ягоды грубики нет. Возможно, ее перепутали с жимолостью — их плоды немного похожи. Но о грубике я никогда не слышал, это название точно придумали.

Кстати, ценник за голубику на Комаровке сейчас стабильный — 25 рублей за килограмм.