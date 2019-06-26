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Не выделят ни гроша: в Польше не хотят принимать следующие Европейские игры

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  • 26.06.2019, 17:23
Краков

Мэр Кракова резко раскритиковал идею проведения соревнований в своем городе.

Скандал разгорелся после того, как глава польского города, в котором должны состояться Европейские игры-2023, неожиданно отказался финансировать подготовку к мероприятию.

– Мы не допустим ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание, – заявил мэр Кракова Яцек Майхровски в комментарии Gazeta Wyborcza, пишет «Салiдарнасць».

Глава города предложил провести местный референдум, на котором жители города смогут высказать свое отношение к проведению будущих Европейских игр. Если горожане скажут «нет» соревнованиям, то организаторы будут вынуждены перенести их в другое место.

– Так уже сделали голландцы. Сначала мы посмотрим на бюджет, а потом будем решать по поводу референдума. Если жители города окажутся против, то власти будут вынуждены подчиниться, – считает один из краковских активистов Томаш Лесняк.

На днях Краков, чью заявку представлял Национальный олимпийский комитет Польши, выиграл право на проведение Европейских игр в 2023 году – он был единственным кандидатом на проведение этого форума.

Напомним, что мнение жителей Минска о целесообразности трат на проведение Европейских игр никто не учитывал.


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