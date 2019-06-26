NEXTA: Товарищ Равков, вы имеющихся срочников накормить не можете 4 26.06.2019, 17:24

Степан Светлов

В Печах обокрали чайную, расположенную на территории части.

Об этом пишет Telegram-канал NEXTA:

"В печально знаменитом дедовщиной и самоубийствами военнослужащих 72-м гвардейском объединенном учебном центре под Борисовом, более известном под названием "Печи", новое ЧП: здесь обокрали чайную, расположенную на территории части.

Неизвестные похитители вынесли из помещения только продукты питания. Сумма ущерба скромная - около 250 белорусских рублей. На месте работала следственно-оперативная группа, снимались отпечатки пальцев.

Товарищ министр обороны Равков, зачем вам лишать студентов отсрочек и загонять их в армию, если вы даже ныне имеющихся срочников нормально накормить не можете? Когда солдаты крадут еду, чтобы выжить - это даже не #военные_тайны. Это - стыд и позор!", - пишет блогер Степан Светлов.