NEXTA: Товарищ Равков, вы имеющихся срочников накормить не можете

NEXTA: Товарищ Равков, вы имеющихся срочников накормить не можете4
- 26.06.2019, 17:24
В Печах обокрали чайную, расположенную на территории части.
Об этом пишет Telegram-канал NEXTA:
"В печально знаменитом дедовщиной и самоубийствами военнослужащих 72-м гвардейском объединенном учебном центре под Борисовом, более известном под названием "Печи", новое ЧП: здесь обокрали чайную, расположенную на территории части.
Неизвестные похитители вынесли из помещения только продукты питания. Сумма ущерба скромная - около 250 белорусских рублей. На месте работала следственно-оперативная группа, снимались отпечатки пальцев.
Товарищ министр обороны Равков, зачем вам лишать студентов отсрочек и загонять их в армию, если вы даже ныне имеющихся срочников нормально накормить не можете? Когда солдаты крадут еду, чтобы выжить - это даже не #военные_тайны. Это - стыд и позор!", - пишет блогер Степан Светлов.