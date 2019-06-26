В России молдавского олигарха Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков 26.06.2019, 17:25

Влад Плахотнюк

Фото: ТАСС

Он фигурирует в 28 эпизодах.

Бывшему председателю Демократической партии Молдовы Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщает РИА "Новости".

Она уточнила, что такие же обвинения предъявлены и доверенному лицу Плахотнюка — профессиональному спортсмену Константину Цуцу.

Фигуранты обвиняются в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

По словам Волк, Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ.

C 2012-го по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников наркосиндиката. Из незаконного оборота изъяли более тонны гашиша.

Представитель МВД подчеркнула, что Плахотнюк мог влиять на органы власти в Молдовы и вступил в преступный сговор с лидерами оргпреступности.