Зеленский: С 2020 года должно начаться внедрение стандартов НАТО в Украине 6 26.06.2019, 17:49

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Владимир Зеленский

Украинская армия должна быть реформирована.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, и отметил, что с 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на офис президента.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии, согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал Зеленский.

Президент также заслушал доклад начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в армии.

6 июня в этом году Верховная рада приняла закон, регулирующий переход Украины на стандарты НАТО в оборонной сфере.

Законом предусмотрены изменения в закон "Об обороне Украины" относительно определения терминов "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт НАТО", "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО" и другие. На практике это позволит внедрять натовские стандарты, избегая разночтений, и в перспективе отвечать критериям членства в НАТО.

Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с Вооруженными силами стран НАТО предусмотрено в принятой еще 2015 Военной доктрине Украины. В 2016 году планы по переходу ВСУ на стандарты НАТО были закреплены и в Стратегическом оборонном бюллетене.