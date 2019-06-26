Трамп: Я готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары 26.06.2019, 18:06

Одновременно президент США допустил возможность достижения американо-китайской договоренности на саммите G20.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином, передает «Голос Америки».

«Я готов ввести дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся», – сказал президент в интервью Fox Business Network.

При этом он допустил возможность того, что двум лидерам удастся достичь договоренности в ходе саммита «Большой двадцатки» в Японии и тем самым предотвратить введение дополнительных тарифов.