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Трамп: Я готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары

  • 26.06.2019, 18:06

Одновременно президент США допустил возможность достижения американо-китайской договоренности на саммите G20.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином, передает «Голос Америки».

«Я готов ввести дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся», – сказал президент в интервью Fox Business Network.

При этом он допустил возможность того, что двум лидерам удастся достичь договоренности в ходе саммита «Большой двадцатки» в Японии и тем самым предотвратить введение дополнительных тарифов.


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