Какие товары жители Беларуси ввозят в страну, а иностранцы вывозят 6 26.06.2019, 18:18

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Социологи провели опрос.

В апреле т.г. был проведен опрос граждан, пересекающих госграницу Беларуси на автомобилях, на предмет изучения товаров, которые они ввозят в страну. Людям раздавались специально разработанные анкеты, которые можно было и не заполнять, чем воспользовались более 40% опрошенных. Однако и тех анкет, которые были заполнены (более 7 тысяч), с лихвой хватило, чтобы сделать определенные выводы, пишет «Экономическая газета».

При этом опрашивали и въезжающих в страну физических лиц (резидентов Беларуси), и выезжающих из нее (нерезидентов). Нам показалось любопытным, что данные по двум товарным потокам достаточно сильно пересекались: то есть те виды товаров, которые гражданами Беларуси ввозились в страну, нерезиденты из нее вывозили. Понятно, что это были не одни и те же товары, однако более глубокий анализ невозможен по причине отсутствия в анкетах необходимой для него детализации.

По итогам опроса оказалось, что около 45% въехавших в Беларусь везли с собой товары, приобретенные за рубежом. В то же время вывозила из нашей страны какие-либо товары лишь треть опрошенных. Таким, образом, большинство гостей Беларуси едут к нам не за товарами, а с туристическими, оздоровительными или другими «неэкономическими» целями.

Больше всего товаров (по суммарной стоимости) ввозилось из Украины и Польши (почти по 40%), около 18% пришлось на Литву.

При этом в «рейтинге» видов ввозимых товаров (опять же – по стоимости) на первом месте оказались телевизоры (в среднем их ввезено на 326 USD на каждого, кто заполнил анкету и указал в ней какие-то товары). Далее следуют компьютерная техника и различные гаджеты (236 USD), автомобильные шины и колеса (145 USD), электробытовая техника (118 USD), мебель и иные товары для дома (108 USD), электроинструмент и бензопилы (94 USD), автозапчасти (90 USD), одежда (74 USD), стройматериалы (64 USD), моторное топливо (62 USD, скорее всего, речь идет о топливе в баке автомобиля), обувь (59 USD), игрушки, игры, спортинвентарь (54 USD), сантехника (53 USD), продукты питания (26 USD).

А что получилось с вывозом товаров? В основном этим занимались поляки (почти половина выезжающих), литовцы (21%) и латыши (19%). Россияне на первых местах в опросе не отметились.

Первое место в списке вывозимых товаров заняли те же телевизоры, только общая их стоимость на одного выезжающего намного больше, чем въезжающего – почти 1600 USD. Похоже, что вывозят в основном дорогие модели «телеящиков», а ввозят – дешевые. За ними с большим отрывом следуют компьютерная техника и гаджеты (789 USD), электроинструмент и бензопилы (524 USD), электробытовая техника (359 USD), автомобильные шины и колеса (327 USD), автозапчасти (196 USD), мебель и иные товары для дома (89 USD), обувь (65 USD), одежда (61 USD), моторное топливо (41 USD), продукты питания (17 USD). Таким образом, «легенды» о том, что у нас вывозят бензин и солярку по причине их низкой цены, не оправдываются, как и разговоры о суперкачестве белорусской мясомолочной продукции, которую каждый иностранец мечтает приобрести.