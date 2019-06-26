Новая алкогольная политика: зачем она нужна? 20 26.06.2019, 18:44

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Михаил Пастухов

Как алкогольная политика согласуется с правом граждан на охрану здоровья.

Белорусские власти вместе с республиканским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) провели «круглый стол», посвященный выработке сбалансированной политики в области алкогольной политики. О чем говорили и что решили? Как алкогольная политика согласуется с правом граждан на охрану здоровья?

Пить стали меньше…

Руководитель Республиканского центра наркотического мониторинга и превентологии Алексей Кралько отметил, что за последние годы в Беларуси потребление алкоголя снизилось. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Беларусь оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения с показателем 11,2 литра.Теперь белорусские власти могут вздохнуть: позор лидерства в питейном деле остался позади. Сейчас больше всего пьют в Молдове (15,2 л.). На втором месте Литва (15 л.), на третьем — Чехия (14,4 л.), на четвертом — Германия (13,4 л.), на пятом — Люксембург (13 л.). В России выпивают 11,7 литра, в Украине — всего 8,6 литра.

Правда, возникает вопрос: как Беларуси за несколько лет удалось со второго места в «пьяном рейтинге» переместиться на 27-е? По этому вопросу могу высказать несколько версий. Первая: белорусские мужики изнемогли. Вторая: самых пьющих (около 7 тысяч человек) направили на «оздоровление» в ЛТП. Третья: многие уехали на заработки в другие страны. Четвертая: поумнели и стали относиться к алкоголю как к пагубной привычке. Пятая: белорусские власти приукрасили данные о производстве алкоголя и объемах его реализации.

… но ситуация угрожающая

Представители белорусской системы здравоохранения обеспокоены нынешней ситуацией в сфере алкоголизации населения. По мнению Алексея Кралько, если уровень потребления алкоголя превышает 8 литров на душу населения, то это может привести к негативным медико-демографическим последствиям. А в Беларуси этот показатель превышен как минимум на 40%, то есть пьют белорусы в 1,5 раза больше, чем допускается по стандартам ВОЗ.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, порядка 30% пациентов поступают в отделения реанимации в состоянии интоксикации алкоголем. Представитель МВД Юрий Гуща указал, что каждое четвертое преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Медики уверены, что ситуацию на алкогольном рынке Беларуси необходимо менять и двигаться к «идеальной» структуре потребления, которая рекомендуется ВОЗ. В частности, речь идет о том, чтобы в структуре спиртных напоев было меньше водки, а больше пива и сухого вина.

В то же время производители крепкого алкоголя считают, что такие изменения могут ухудшить финансовое положение их предприятий и, как результат, сократить доходы в бюджет. Отказаться от «пьяных денег» власти, похоже, не захотят, как и отказаться от монопольного права на производство алкоголя.

Пути решения проблемы

Участники «круглого стола» высказались за проведение согласованной политики в сфере производства и потребления алкоголя. При этом, с одной стороны, они выступают за уменьшение объемов производства крепкого алкоголя, а с другой — хотят сохранить достигнутый потенциал предприятий алкогольной промышленности.

Мне представляется, что в данной ситуации следует руководствоваться нормами Конституции. Согласно статье 2 Основного закона, права и свободы человека являются высшей ценностью и целью государства и общества. На государство возлагается ответственность за создание условий для свободного и достойного развития личности.

Если исходить из указанной нормы Конституции, то власти не вправе проводить политику, направленную на спаивание народа, несмотря на все финансовые выгоды. Это — антинародная политика, которая должна быть запрещена «именем Конституции».

Далее, статья 45 Конституции гарантирует гражданам право на охрану здоровья. Такое право, среди прочего, обеспечивается развитием физической культуры и спорта, возможностью пользования оздоровительными учреждениями. Так давайте развивать спорт, здоровый образ жизни, а не подсовывать людям на каждой точке пиво, алкоголь и всякую «бормотуху». Доступность алкоголя следует расценивать как провоцирование людей к пьянству, то есть как попустительство в совершении правонарушений.

Руководствуясь положениями Конституции (ст.ст.2, 45, 59), а также нормами отраслевого законодательства, можно утверждать, что власти обязаны отказаться от монопольного права на производство и реализацию алкоголя и должны всячески поддерживать трезвый образ жизни своих граждан.

В то же время лица с алкогольной зависимостью должны подлежать лечению и реабилитации. В этой связи ЛТП надо преобразовать в медицинские учреждения со свободным режимом.

Новая Беларусь должна быть не только демократической, но и трезвой. Она должна развивать творчество и активность своих граждан, содействовать развитию здорового образа жизни и долголетия.

Михаил Пастухов, «Свободные новости»