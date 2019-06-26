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В Гомельском районе пациент на ходу выпрыгнул из кареты скорой помощи

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  • 26.06.2019, 18:53
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Инцидент произошел во время транспортировки мужчины в больницу областного центра.

Как рассказал «Гомельскай праўдзе» главный врач Гомельской городской станции скорой медицинской помощи Михаил Приступин, 40-летний пациент находился в психически возбужденном состоянии и во время движения выпрыгнул из автомобиля, чем нанес себе телесные повреждения различной степени тяжести.

В данный момент мужчина находится в областной больнице. По данному факту назначены проверки.


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