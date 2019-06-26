Почему в жару так хочется спать и как с этим бороться 2 26.06.2019, 19:18

1,233

Специалисты рассказали, как взбодриться в жару.

В летнюю жару так и клонит в сон. Совсем не зря в южных странах придумали сиесту! Причина в жаркой погоде и ее особом воздействии на организм. Bhub.com рассказывает, почему так происходит и как с этим бороться.

За окном +30, рабочий день в самом разгаре, а вы чувствуете, что периодически отключаетесь и выпадаете из реальности, сидя прямо за рабочим столом. Почему так происходит даже в том случае, если вы исправно ложитесь спать до 23 часов и спите рекомендованные 7—8 часов? Скорее всего, причина в особенностях воздействия жаркой погоды на человеческий организм. Итак, почему же большинство из нас летом превращаются в ленивцев?

Причины

Обезвоживание. В жару мы теряем гораздо больше влаги, чем в прохладную погоду. Вместе с потом и дыханием мы теряем не только воду, но и электролиты. Обезвоживание делает нас медлительными и негативно отражается на когнитивных способностях, то есть быстро находить решение сложных задач или разбираться с проблемами у нас вряд ли получится.

Кроме того, уменьшение объема жидкости в организме напрямую уменьшает объем крови. Она становится гуще, и сердцу приходится работать усерднее, чтобы гонять её по привычному маршруту.

Низкое кровяное давление. У большинства людей в жаркую погоду давление падает. Это означает, что в мозг поступает меньше кислорода, и для поддержания стандартного уровня когнитивных способностей телу приходится работать активнее. Это добавляет ощущение усталости плюс вы в любом случае будете немного подтормаживать и зависать в течение дня, а более чувствительные к этому люди могут ощутить головокружение и головную боль.

Ощущение комфорта. У многих людей чувство сонливости может прочно ассоциироваться с чем-то теплым и уютным, когда они, свернувшись калачиком, сладко спят под одеялом в уютной постели. Поэтому, как только повышается температура воздуха, мы можем почувствовать непреодолимое желание заснуть. Только вспомните, как сладко спится на пляже в тени под шум прибоя!

Резкое охлаждение. Вместе с ночной прохладой падает и температура тела, когда мы спим. Если днем мы получаем такое же резкое охлаждение и падение температуры, когда входим в помещение с кондиционером из жары, мозг может получить похожие с ночными сигналы — время спать!

Более активное времяпровождение и большое количества времени на улице. Летом мы двигаемся гораздо больше, даже если не посещаем тренировки. Хорошая погода — почему бы не пройтись в парк с друзьями, сходить на пляж и сыграть в активные игры, съездить на шашлыки или сходить в поход. Зимой мы гораздо больше времени проводим сидя. Так что мы можем этого не осознавать, но летом мы двигаемся гораздо больше, поэтому и устаем.

Отложенная выработка мелатонина. Мы много времени проводим на открытом воздухе, а значит и под солнцем. Солнечный свет подавляет естественную выработку мелатонина (гормона сна) нашим телом. Так как летом светлое время суток длиться гораздо дольше, нам сложнее заснуть вечером, и мы получаем летнюю бессонницу. Она затем выливается в утреннюю сонливость, так как мы не можем долго заснуть, затем рано просыпаемся и днем нас снова клонит в сон.

Недостаточное количество калорий. В жару не хочется есть. Часто в качестве перекуса используются фрукты или легкие салаты, возможно, что-то кисломолочное. Мы попросту недобираем свою дневную норму калорий, а объем работы при этом не меняется. Результат — ощущение усталости.

Также в некоторых продуктах (бананах и бобовых) содержится триптофан, который может сделать нас сонными. Причина — он является биологическим прекурсором серотонина (из которого затем может синтезироваться мелатонин) и ниацина. Так что если вы любите бананы, постарайтесь не использовать их часто в качестве быстрого дневного перекуса.

Как с этим бороться

Пейте больше воды. Пить желательно простую воду, а не соки-фреши-минералку. Желательно не доводить себя до ощущения жажды. Если забывает об этом, поставьте напоминалку и берите с собой большую бутылку воды. Два литра — идеальный объем, соответствующий среднестатистической норме, но в жару нужно выпивать больше! Особенно, если у вас по плану тренировки.

Не забывайте о соленой пище или продуктах с высоким содержанием натрия. Для поднятия давления нужно пить больше воды и употреблять соленую пищу или продукты с высоким содержанием натрия, так как он повышает кровяное давление.

Создавайте комфортные условия для ночного сна. Чтобы потом не засыпать днем прямо за рабочим столом, постарайтесь обустроить свою спальню на летний период так, чтобы сон был крепким и комфортным. Даже если вы спите положенные 7—8 часов, сон может быть поверхностным из-за жары. Сделайте помещение темным при помощи плотных штор и охладите его. И, конечно же, никаких гаджетов перед сном, напитков с кофеином, трудноперевариваемой еды и алкоголя.