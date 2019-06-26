В Беларуси поступить в вуз проще, чем в России и Украине 26.06.2019, 19:55

Сравниваем тесты.

За последние годы поступить в белорусские вузы стало намного проще, чем в России и Украине. Соучредитель центра "100 баллов" Евгений Ливянт сравнил задания и методы проведения экзаменационных испытаний в трёх странах в 2019 году и поделился наблюдениями с Еврорадио.

По его словам, ещё в 2014 году наша система ЦТ по многим параметрам (например, по организации, качеству, честности) значительно опережала ЕГЭ в России и вступительные испытания в Украине.

“В этих странах сформировалась достаточно коррупционная система зачисления в вузы, — вспоминает репетитор. — А где-то с 2014 года мы стали резко отставать от наших соседей. И в России, и в Украине удалось выстроить системы, при которых невозможно списать, коррупция была сведена к минимуму. При этом качество экзаменационных материалов у наших соседей стало значительно выше, чем у нас”.

Евгений Ливянт приводит в пример вступительные испытания по иностранному языку. Если в Беларуси абитуриент сдаёт обычный письменный тест, то в России у каждого участника ЕГЭ есть микрофон и наушники. Это даёт возможность пройти аудирование, ответить на вопросы, потом прочитать текст, рассказать ту или иную тему, после чего аудиозапись слушают и оценивают.

Задания на вступительных испытаниях по математике

“У нас даже близко такого нет, — говорит репетитор. — Аналогично с русским языком. В Беларуси — это обычный тест, а в России абитуриентам надо и эссе написать, и творческий отзыв по прочитанному. То есть там значительно разнообразнее формы выполнения заданий. Они показывают, насколько серьёзно абитуриент готов к выпускным экзаменам, которые одновременно являются и вступительными. В Беларуси, к сожалению, выпускные экзамены — это чаще всего профанация в школах, вступительные — посерьёзнее”.

Задания на вступительных испытаниях по физике

Евгений Ливянт не сильно критикует задания по физике и математике, которые попадались абитуриентам на ЦТ в нынешнем году. Напротив, по его словам, они были интересными, решаемыми и качественными, хотя по одной задаче из 30 в тесте по математике и в тесте по физике не соответствовали школьной программе.

“На мой взгляд, у ЦТ в этом году два серьёзных недостатка, — отмечает он. — Во-первых, новая несправедливая система оценивания. В результате человек, который не очень хорошо подготовился к ЦТ, получает приличные баллы и может претендовать даже на бюджетные места. В этом мы убедимся, когда станут известны результаты всех ЦТ и начнётся зачисление в вузы.

Во-вторых, за последние годы задания в тестировании стали менее разнообразными по темам, чем были раньше. Здесь мы теперь значительно отстаём от соседних стран. Никакого логического объяснения этому я не могу найти”.