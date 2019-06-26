WADA выявило более 100 случаев мошенничества спортсменов РФ с допингом 3 26.06.2019, 20:30

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Российских спортсменов подозревает в использовании допинга в ходе Олимпиады 2014 года.

В ходе анализа допинг-проб, полученных в Московской антидопинговой лаборатории, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило более 100 серьезных нарушений. Об этом президент агентства Крейг Риди сообщил в среду, 26 июня, на сессии исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне, передает DW.

WADA направит доказательства нарушений антидопинговых правил международным спортивным федерациям, в полномочия которых входит наложение санкций. Если же эти федерации не примут меры, которые WADA сочтет удовлетворительными, агентство имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

По словам Риди, все приоритетные случаи мошенничества будут расследованы до конца года.