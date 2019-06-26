В четверг в Беларусь придут дожди 26.06.2019, 20:42

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С пятницы установится прохладная погода.

В четверг, 27 июня, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, информирует Белгидромет.

На большей части территории пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах по юго-востоку страны прогнозируется град. Ветер будет северо-западный с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый.

Ночью прогнозируется 16-22 выше нуля, днем — от +21 по северо-западу до +29 по югу страны.

С пятницы установится прохладная погода.

28 июня прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по востоку Беларуси, ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый.

Ночью термометры покажут + 8... +15. Днём воздух прогреется до 13-20 выше нуля, по юго-западу ожидается до 23 градусов тепла.