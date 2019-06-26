Путин назначил нового главу Ингушетии 26.06.2019, 21:01

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Махмуд-Али Калиматов

Фото: Дмитрий Бурлаков / Volga.news

Предыдущий глава Ингушетии подал в отставку на фоне протестов против пересмотра границ с Чечней.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии и назначил исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова, бывшего прокурора республики (2004-2007 гг.).

55-летний Евкуров объявил, что подает в отставку 24 июня. Свое решение он объяснил отсутствием единства среди народа республики.

Евкуров возглавлял республику с 2008 года. Он был переизбран главой Ингушетии год назад, срок его полномочий истекал только в 2023 году. Опрошенные РБК эксперты назвали основной причиной ухода сложную ситуацию в республике в результате заключенного соглашения о границе Ингушетии с Чечней.

26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками. Документ закрепил границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Подписание спровоцировало массовые протесты в республике, которые продлились несколько месяцев. Протестующие, в частности, призывали Евкурова подать в отставку.