Три зарисовки про минских таксистов 2 Лера Василькова, «Солидарность»

26.06.2019, 21:07

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Лучшим оказался азербайджанец.

Зарисовка первая. Аэропорт «Минск»

Выходной день, время около 23.00. После прилета на выходе из аэропорта обращаю внимание на объявление со справедливой ценой поездки на такси до белорусской столицы – 30 рублей. Позже выяснится, что так накануне Европейских игр стали бороться с обнаглевшими таксистами.

А пока – по пути к автобусу – окликает парень.

– Может, такси? Куда надо?

– Каменная горка.

– 50 рублей.

– …30.

– Слишком далеко. Давайте хотя бы за 40!

– …

Конечно же, нет. Успеваю на автобус и за 3,40 (40 копеек за багаж) комфортно и быстро доезжаю до Уручья.

Зарисовка вторая. Уручье – Каменная горка

У метро «Уручье» через мобильное приложение вызываю такси до своей окраины Каменной Горки. Цена вопроса – 11,5 рублей. За рулем, как позже выяснится, азербайджанец, который женат на белоруске и живет в Минске уже несколько лет.

– Из аэропорта, наверное, приехали. На автобусе до метро, а отсюда можно и на такси. Очень удобно. Сам, когда прилетаю из Баку, так езжу. Потому что в аэропорту таксисты называют космические суммы. Наглость.

– А сами давно работаете в этой сфере?

– Недавно. На другую работу не принимают – отказывают без объяснения причин. Устроился в этот сервис, что-то зарабатываю. Хотя жизнь в Беларуси непростая. Вот почему такие цены на продукты? Чем питаться? И как на это все зарабатывать?

Приведу пример. Обычный лаваш в минском магазине стоит 1,5 рубля. В Баку на эти же деньги я куплю два лаваша, из печи.

В рестораны раньше мог ходить три раза в месяц. Сегодня – стараюсь с супругой выходить хотя бы раз, хотя это и бьет по карману.

– Как обстановка в городе накануне Европейских игр?

– Чем они хотят удивить европейцев? Чистотой? Ну да, чисто. Хорошими дорогами? Да, хорошие, но уже далеко не настолько, как раньше. Медициной? Да, есть бесплатная, и это то немногое, за что можно порадоваться. В Азербайджане подобного давно нет, даже говорят, что лучше не болеть – потому что очень дорого обойдется.

В остальном? Совок. Эти памятники душегубу Ленину повсюду. Дзержинскому… Улицы в честь Котовского, этого «вора в законе». Как вообще такое может быть? Вот, проезжаем Куропаты, сколько белорусской интеллигенции там лежит… Почему в честь этих людей улицы не называют?

Зарисовка третья. Малиновка – Каменная горка

Через приложение вызываю такси. Цена вопроса – 8,3 рубля. В салоне водитель сразу просит отменить заказ, обещая, что позже объяснит причину. Впервые с таким столкнувшись, отменяю.

– Понимаете, иначе я заработаю копейки. Мы с другом сели-посчитали. Аренда машины, бензин… В итоге, если делать все правильно, чистыми за день заработаешь 10-20 рублей. И это надо работать по 12 часов в сутки! А вот если бы своя машина была, то совсем другое дело. Я бы ее еще на газ перевел – вообще сказка, – поясняет молодой человек, после чего неожиданно меняет тему. – А пошел бы сейчас дождь – было бы хорошо!

– Да, дождик огородам не помешает, да и пыль прибьет, дышать легче.

– Это да, но я о том, что тарифы бы сразу поднялись. Вот, к примеру, вы сейчас за 8,3 рубля едете, а при дожде бы заплатили все 12.

– Игр, наверное, ждете, чтобы заработать?

– Наш сервис по этому поводу в центре наоборот тарифы снизил, чтобы показать лояльность. Так что вряд ли. Или буду работать по окраинам.

Лера Василькова, «Солидарность»