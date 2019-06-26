Кролики и удав Вадим Зайдман

26.06.2019, 21:42

Вадим Зайдман

Не «Мировой ХХ съезд», а «Мировой Нюрнбергский трибунал».

История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.

В. Ключевский

Ну что, уже даже как-то и неловко в который раз напоминать, как всего полгода назад, после захвата украинских моряков в Керченском проливе, разного рода комментаторы выражали бурный оптимизм по поводу того, что уж это-то преступление российской военщины Запад не проглотит. Не сможет проглотить. Поскольку на этот раз международный разбой совершен не какими-то неопознанными человечками, а российскими военными со всеми знаками отличия. А значит, делать вид, что вина российской стороны не доказана, Запад не сможет и будет вынужден предпринимать меры.

Я уже тогда посмеялся над этими наивными и ничем не оправданными ожиданиями, поскольку вся логика поведения коллективного Запада после 2014 года (а если быть точным, то уже после грузинской кампании 2008 года) говорила о том, что этот международный хулиган ему не по зубам, что руководители европейских стран просто цепенеют перед ним, как кролики перед удавом (причем, некоторые – буквально, вспомним историю с Николя Саркози), и единственное, что Запад в состоянии противопоставить агрессору – политику умиротворения. К слову сказать, Путин именно потому и откинул гибридные условности и совершил не прикрытый никакими фиговыми листочками захват украинских моряков, что убедился – ничего ему за это не будет.

Так что – да: полностью согласен с мнением Егора Седова, которого удивило удивление многих наблюдателей в связи с полной и безоговорочной капитуляцией ПАСЕ перед Путиным.

Но даже мне, при всей трезвой оценке частично недалекости, а в большей мере – продажности, меркантильности и МЕРКЕЛЬтильности западных лидеров, трудно было представить, что Путин может быть таким обыденным и циничным образом реабилитирован по полной программе. Что России, частично ограниченной в своих правах в ПАСЕ за агрессию против Украины, без всяких, хотя бы мелких и формальных уступок требованиям мирового сообщества, вернут полноправное членство. Как будто и не было не то что захвата моряков в Керченском проливе, а никакой покражи Крыма, никакой российской агрессии на востоке Украины, никакой гибели 13 тысяч ее граждан. Факт позорной капитуляции ПАСЕ перед международным хулиганом посылает ему ясный сигнал: можешь продолжать в том же духе.

Сейчас многие сравнивают эту капитуляцию с Мюнхенским сговором 1938 года. На самом деле нынешняя ситуация выглядит гораздо хуже, и я об этом писал еще в 2014-м году, сразу после "возвращения Крыма в родную гавань".

Потому что у Чемберлена и Даладье еще не было исторического опыта – чем заканчивается умиротворение агрессора, что является хоть каким-то их оправданием и смягчающим вину обстоятельством. У нынешних даладье-чемберленов такой опыт уже есть. Тем бессовестнее и безрассуднее выглядят их попытки умиротворить Путина, тем позорнее сговор, который они заключили с этим дьяволом.

Егор Седов пишет, что "...миру нужен „Мировой ХХ съезд“ ... с вытаскиванием перед нациями всех темных делишек „элит“". Имеется в виду, западных элит.

По моему мнению, соучастие Запада в преступлениях диктаторских режимов разных мастей, иногда опосредованное, а иногда и прямое, имеет уже такую длинную и позорную историю, что впору говорить не о "Мировом ХХ съезде", а о "Мировом Нюрнбергском трибунале". Хотя бы о трибунале моральном, который бы высветил и разобрал по косточкам – когда его непротивление злу, когда косвенное, а когда и самое прямое соучастие.

Начиная с примирения Запада с бандитским большевистским режимом, и после примирения – полномасштабного сотрудничества с ним, по сути – его вскармливания, себе же на голову (как сейчас произошло и с путинским режимом).

Его соучастие в Холокосте, который был общим детищем христианского мира (Гитлер пришел на унавоженную за два тысячелетия почву антисемитизма, а немцы были только непосредственными исполнителями).

Теперешнее потакание врагам еврейского государства в их попытках завершить начатое Гитлером.

И заканчивая, разумеется, умиротворением Путина. Которое еще неизвестно, чем закончится.

Впрочем, вполне можно предположить – чем. Если вы, конечно, не прогуливали уроки истории.

А нынешние чемберлены и даладье были, несомненно, злостными прогульщиками.

И еще раз прочтите эпиграф.

Вадим Зайдман, kasparov.ru