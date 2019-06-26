Умерла бывшая вице-премьер БССР Нина Мазай 26.06.2019, 21:32

Нина Мазай

Белорусский государственный деятель и дипломат скончалась на 70 году жизни.

Ушла из жизни бывшая заместитель председателя Совета Министров Беларуси, дипломат Нина Мазай.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким ушедшей из жизни выдающегося государственного деятеля, ветерана дипломатической службы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси Мазай Нины Николаевны», – отметили в МИД.

Нина Мазай окончила исторический факультет БГУ. Была секретарем Жабинковского райкома комсомола, в 1977-1985 годах – секретарем, первым секретарем Брестского обкома комсомола, первым секретарем ЦК комсомола.

В 1985-1991 годах она занимала должность заместителя председателя Совета Министров БССР. Затем в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла возглавляла белорусские дипломатические миссии во Франции и Канаде, была постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО. С 1997 по 1999 г. работала заместителем министра иностранных дел Беларуси.