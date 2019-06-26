Ливень в Минске: плывут Сухарево, Малиновка, ветер сорвал баннер на МКАД 1 26.06.2019, 22:02

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Фото: tut.by

Вечером 26 июня в Минске прошел сильный дождь с грозой.

Во время непогоды ветер сорвал один из баннеров, который расположен на МКАД в районе ТЭЦ-4. Растяжку снесло на проезжую часть. Читатели tut.by прислали фотографии с кольцевой дороги. На одной из них видно, что баннер задел один из автомобилей на дороге. Не известно, пострадал ли кто-то в результате инцидента.

Сообщается также о подтоплениях в некоторых районах города. Так, например, было на пересечении улиц Неманской и Казимировской.

Напомним, на среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз.