Ливень в Минске: плывут Сухарево, Малиновка, ветер сорвал баннер на МКАД

Ливень в Минске: плывут Сухарево, Малиновка, ветер сорвал баннер на МКАД1
- 26.06.2019, 22:02
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Вечером 26 июня в Минске прошел сильный дождь с грозой.
Во время непогоды ветер сорвал один из баннеров, который расположен на МКАД в районе ТЭЦ-4. Растяжку снесло на проезжую часть. Читатели tut.by прислали фотографии с кольцевой дороги. На одной из них видно, что баннер задел один из автомобилей на дороге. Не известно, пострадал ли кто-то в результате инцидента.
Сообщается также о подтоплениях в некоторых районах города. Так, например, было на пересечении улиц Неманской и Казимировской.
Напомним, на среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз.
Наделала тучка делов...@nadvorie @OnlinerBY @tutby pic.twitter.com/drmFxfcx6o— Король Вечного Сна (@bfr_frgt) June 26, 2019