В Конгрессе США согласовали санкции против «Северного потока-2» 1 26.06.2019, 22:03

Комитет по иностранным делам единогласно поддержал законопроект о санкциях.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева в Facebook.

По его словам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

"Решение комитета - важный шаг на пути к принятию санкций. Несмотря на единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - заявил Коболев.

Также он отметил, что этот законопроект с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не затрагивает других интересов.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream -2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", - заявил Коболев.