В Грузии возобновилась акция протеста 1 26.06.2019, 22:43

У участников акции осталось одно главное требование.

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси возобновилась акция протеста. У участников акции осталось одно главное требование – отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария, передает «Эхо Кавказа».

Как заявил «ИнтерпрессНьюс» один из организаторов акции Серго Галстян, главнейшим является то, что задержанных освободили, однако пока не будет выполнено последнее требование, акции продолжатся. По его же словам, в рамках сегодняшней акции уже запланированы различные действия.

Сегодня, 26 июня, уже седьмой день протестной акции у здания парламента Грузии.