Протестующие в Тбилиси объявили о проведении «Марша свободы» 1 27.06.2019, 8:03

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Марш пройдет в десятый день протестов.

«Марш свободы» проведут митингующие в Тбилиси в десятый день протестов. Об этом на акции 26 июня у здания парламента Грузии сообщил один из модераторов Шота Дигмелашвили, сообщает «Новости-Грузия».

В субботу, 29 июня, протестующие планируют собраться на площади Первой Республики. Оттуда начнется шествие к площади Свободы.

«В субботу будет десятый день, как мы стоим здесь, выходим из своих домов, выходим из публичных структур, выходим из полиции, приезжаем из своих районов – выходит вся Грузия. С площади Республики всем грузинским гражданским обществом мы поспособствуем и пойдем к свободе», — сказал Дигмелашвили со сцены.

Между тем в четверг, 27 июня, участники акции хотят собраться на проспекте Руставели и оттуда направиться к бизнес-центру и резиденции миллиардера и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«Окончательное решение принято — мы пойдем туда и разбудим Бидзину Иванишвили», — сказал журналистам модератор акции Миша Мшвилдадзе.

Протестные акции в Тбилиси продолжаются уже седьмой дней. С 20 июня по несколько тысяч человек ежедневно приходят к парламенту Грузии в 19:00, проспект Шота Руставели перекрывают. В митингах принимают участие студенты, представители правозащитных и неправительственных организаций, музыканты, актеры и политики. Свой протест они выражают мирно и неординарно — устраивают перформансы, поют патриотические песни.

Протесты стали ответом на визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам — делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

20 июня протестующие пытались ворваться в парламент вместе с лидерами оппозиции. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Позже для разгона акции был задействован спецназ и водометы. В столкновениях пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. За различные правонарушения задержаны были 305 демонстрантов. Из них более 120 отправили под арест.

Как и требовали митингующие, 21 июня в отставку подал глава парламента Ираклий Кобахидзе. В понедельник правящая партия «Грузинская мечта» выступила с инициативой о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе, притом при нулевом проходном барьере.

Одновременно прокуратура ведет расследование событий первой ночи протестов. От должности отстранены 10 полицейских, которые возможно превысили свои полномочия во время разгона акции.

Вечером 25 июня освобождены из-под административного ареста были более 50 человек. Поскольку все задержанные демонстранты уже находятся на свободе, на сегодняшней акции протестующие официально объявили данное требование выполненным. Из большого списка, установленного возле сцены, они вычеркнули пункт «Отпустить незаконно арестованных демонстрантов и наказать силовиков, превысивших силу».

Протестующие продолжают настаивать отставке главы МВД Георгия Гахария – в настоящее время это их единственное требование.