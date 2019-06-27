Россию заполонило нелегальное мясо из Беларуси 4 27.06.2019, 8:17

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Россельхознадзор заявил об увеличении объемов контрабанды.

Из Беларуси в Россию стали чаще нелегально ввозить мясное сырье. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, передает euroradio.fm.

В июне мобильные группы задержали четыре машины, которые везли сырое мясо общим весом более 13,5 тонн без ветеринарных документов. Причем на этой неделе смоленские таможенники остановили три микроавтобуса, которые двигались обходными дорогами. У них было более 10,5 тонн говядины, которую перевозили в антисанитарных условиях.

По словам ветеринарных инспекторов, мясо перевозили без каких-либо документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, а также с нарушением температурных режимов транспортировки.

Груз было решено вернуть в Беларусь, а виновных лиц — привлечь к административной ответственности.

В 2019 году в Смоленской области уже утилизировано более 26 тонн мяса, которое везли из Беларуси с грубыми нарушениями ветеринарных требований.