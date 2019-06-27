Как путешествия меняют мозг и жизнь человека 1 27.06.2019, 8:29

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Отдыхайте больше и путешествуйте чаще.

В среднем за день мозг генерирует до 60 тыс. мыслей, две трети из которых — одни и те же, пишет nv.ua.

Менять место пребывания критично важно для здоровой жизни. И для мозга.

Думали ли вы о том, почему каждый из нас видит мир по-разному?

Мы видим и замечаем то, о чем думаем. Мы даем команду мозгу — акцентируем его внимание на чем-то, а дальше он внимательно следит за тем, чтобы мы замечали вокруг то, о чем думаем.

Захотели купить авто (еще и знаем точно цвет) — как сразу на улицах нас начинают преследовать именно такие автомобили. Захотели какую-то новую вещь — так постоянно начинаем видеть, какое море людей носит именно такие вещи. Еще вчера такого и близко не было!

То, о чем мы думаем большую часть времени, становится базой для нашего жизненного опыта. Наши мысли буквально становятся основой нашей жизни. Мы постепенно «обрастаем» людьми, которые верят в то, во что верим мы, а люди с другой точкой зрения исчезают с орбиты нашего общения. Мы становимся тем, о чем думаем.

Большую часть времени мозг работает в режиме автопилота. Именно благодаря такой его способности он может справляться с миллионами ежесекундных решений, которые принимает для нашего физиологического выживания.

Все процессы в мозге отлажены. Все работает четко и точно, как по нотам. По разным данным, в среднем за день мозг генерирует до 60 тыс. мыслей, две трети из которых — одни и те же. Это то, что мы думали раньше — прошлым летом или вчера.

Теперь представьте, что для некоторых из нас абсолютно обычны негативные мысли — о себе, об окружении. Некоторые из нас привыкли думать, что:

— жизнь — тяжелая штука;

— работа — обязательно стресс;

— нельзя совместить успешную карьеру и семейную жизнь;

— эмоциям на работе не место;

— по жизни не везет.

Догадываетесь, какие подтверждения мы будем видеть на каждом шагу?

Для мозга же нет разницы между нашим воображением и тем, что происходит на самом деле. Это потому, что-то, что происходит снаружи, мозг интерпретирует через наше воображение — из-за того, что мы об этом думаем. Для мозга наше воображение и есть реальность.

Чем более привычные обстоятельства, в которых мы находимся, тем легче и спокойнее мозгу. Ему не нужно напрягаться. В том же месте трудно иметь не те же мысли. Чтобы изменить что-то, достаточно изменить место. Чем более незнакомое место — тем лучше. Речь не идет о дорогих курортах и путешествиях за несколько тысяч долларов. Вариантов и возможностей сегодня множество для любого бюджета. Вопрос — в желании и планировании.

1. Тренируйте свой мозг замечать новое, хорошее — желаемое. Создайте новую реальность.

2. Как можно внимательнее «регистрируйте» положительные мысли. Чем чаще вы будете это делать, то проще для мозга будет руководствоваться ими.

3. Меняйте то, где вы и с кем вы. Дело в том, что новое место, новые визуальные и слуховые образы активируют мозг. В незнакомых местах легче думать о хорошем и новом. Помогите мозгу.

4. Анализируйте, какие мысли доминировали в вашей голове в течение дня. Положительные? Увеличивайте их количество до тех пор, пока не начнется та самая ваша желаемая жизнь.

Те из вас, кто подумал, что одними лишь мыслями жизнь не изменить — вы очень правы. Изменить можно только другими действиями. А вот действовать по-другому можно только изменив мысли.