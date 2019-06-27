Виктор Шендерович: В России — все крепостные, сверху донизу 3 27.06.2019, 9:22

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Известный публицист — про отличия граждан США и РФ.

— Вот американцы разные, я часто там бываю, — рассуждает Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». — Они очень разные как все человечество. Но есть один общий знаменатель. Знаешь, не крепостные. Вот ни разу. Вот крепостных я в Америке не встречал. Черных, белых, желтых, умных, тупых, агрессивных, каких угодно. Крепостных — нету. А у нас – все крепостные. Сверху донизу. По пальцам пересчитать свободных людей.

…Америка – это страна свободы, которая пахнет, как пахнет как всякая свобода очень по-разному. Но это живое.

А в России мертвенькое. Нет традиций. Традиции меняются. И если объяснять этим самым людям и на практике показывать, что свободным быть правильно, что это не маргиналы. Как нам объяснили про нас, вышедших за Голунова в последний раз. Всей стране объяснили.