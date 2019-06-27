В Конгрессе США согласовали санкции против «Северного потока-2» 2 27.06.2019, 9:36

Законопроект единогласно поддержали в Комитете по иностранным делам.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях против российских газопроводов в обход Украины «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook, передает liga.net.

Согласно сообщению главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, законопроект авторства Адама Кинзингера включает ограничения на поставки технологий и оборудования для этих трубопроводных проектов.

«Спасибо автору законопроекта Адаму Кинзингеру (Adam Kinzinger), председателю комитета Элиоту Энгелю (Eliot Engel), члену комитета Майклу Макколу (Michael McCaul) и всем конгрессменам, которые поддержали это крайне важное для международной энергетической безопасности решение», - написал Коболев в Facebook.

По его словам, решение комитета - важный шаг на пути к принятию санкций.

«Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе», - считает глава Нафтогаза.

Коболев напомнил, этот законопроект «с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля» и не затрагивает других интересов.

В конце мая в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что оппозиция к «Северному потоку-2» в Штатах очень мощная. По его мнению, законопроект о санкциях против трубопровода будет принят в ближайшее время.

О возможности введения санкций против «Северного потока-2» заявлял также американский президент Дональд Трамп.