Пропал Калабуховский дом 11 Сергей Беседин

27.06.2019, 10:39

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«Поздравления» для ПАСЕ.

В том смысле дом, что Парламентская Ассамблея Совета Европы. Вот эти подсанкционные чучела будут представлять в Ассамблее Россию. Кривляясь и издеваясь над европейцами, троица во главе со Скабеевой ведет прямой репортаж из Страсбурга с ощущением полного триумфа и безнаказанности. Слева - коммунист Калашников (наверное, православный, как это сейчас принято), здоровый, мощный мужчина с лицом, будто вырубленным топором, со лбом, о который можно бить поросят. В центре, как уже понятно, Скабеева, на которой даже модные вещи сидят словно на корове седло. Справа - неизвестный мне гражданин, напустивший на себя привычную для российского чиновника псевдозначительность. Наверняка его любимые фразы: "Я тебе подошлю человечка перетереть один вопрос" и "У меня есть прямой выход на Папу".

Я долго смотрел на это трио и наконец понял, кого они мне напоминают. Тех, кто ворвался к Борменталю уплотнять его жилплощадь. Полумужицкого вида женщина с комиссарскими замашками и пара пролетарских хамов. С горящими глазами они бродят по богатым комнатам и переговариваются:

- Ишь, буржуи, сколько добра себе нагребли! Картины, вазы, столовое серебро!

- Да, чека по ним плачет!

- Я им ща в эту вазу опорожнюсь, чтоб неповадно было!

- Чего неповадно?

- Да вопче неповадно! А то ишь! Распустились! Их вот так в кулаке надо держать!

В общем, ПАСЕ, поздравляю. Наступают у вас окаянные дни.

Сергей Беседин, «Фейсбук»