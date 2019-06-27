Пять способов сделать кофе полезнее 1 27.06.2019, 11:07

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Cтарайтесь делать каждую свою чашку напитка еще полезнее.

Кофе предупреждает депрессивные состояния, улучшает функции мозга, способствует улучшению памяти, концентрации внимания, приливу сил и даже снижению веса, пишет healthinfo.ua.

С другой стороны, стимуляция кофе нервной системы приводит к тому, что она постоянно находится в возбужденном состоянии и испытывает чрезмерные нагрузки. Такая напряженная работа вызывает истощение нервных клеток, и они не могут обеспечивать слаженную работу всех систем и органов.

Поэтому не увлекайтесь кофе, соблюдайте дозировку и старайтесь делать каждую свою чашку напитка еще полезнее.

Выпейте стакан воды в качестве аперитива перед кофе

Ученые пока спорят на предмет того, обезвоживает кофе организм или нет. Опишем худший расклад: кофе достаточно сильный диуретик, а это значит, что он обладает мочегонными свойствами. Чем крепче вы пьете напиток, тем ярче выражен этот эффект. Если человек употребляет кофе целый день, это может привести к обезвоживанию, проблемам с почками.

Если не быть сторонником этой теории и не брать в расчет обезвоживание, то, как ни крути, стакан воды перед кофе поможет выработать здоровую привычку. К тому же вода заполнит ваш желудок, а значит, вы выпьете меньше кофе.

Пейте кофе несладким

Сахар увеличивает калорийность кофе с молоком на 45%. К тому же настоящий вкус кофе раскрывается именно в чистом виде, без каких-либо добавок, а при употреблении несладкого кофе снижается зависимость от него. Если вы готовите кофе дома, замените сахар натуральными сиропами, например, из топинамбура или агавы. Они такие же сладкие, как сахар, но безопасны для организма и имеют приятный карамельный привкус. Гурманы и сладкоежки могут насыпать в чашку молотого черного шоколада.

Добавьте специй

Корица, ваниль, имбирь, мускатный орех, гвоздика и кардамон способны "обхитрить" вкусовые рецепторы и освободить вас от тяги к кофе. Растительные компоненты сделают вкус кофе ярче и прибавят вам бодрости. Лидер по пользе — корица, которая помогает контролировать сахар в крови, бороться с лишним весом. Кардамон улучшает пищеварение, имбирь ощелачивает организм, а ваниль повышает настроение и улучшает работу мозга. К слову, аромат корицы лучше раскрывается в палочке — положите ее в чашку на несколько минут, а ваниль — из стручка, опущенного в напиток. Специи превращают обычный кофе в изысканный восточный напиток — попробуйте!

Добавляйте в кофе растительное молоко

Молоко из магазина негативно влияет на человеческий организм из-за содержания антибиотиков (используют, чтобы скот не болел) и гормонов роста (чтобы скорее рос). Кроме того, многие люди страдают от непереносимости лактозы. Не зная этого, они могут постоянно мучиться аллергией и несварением и даже не подозревать, в чем дело. Откажитесь от животного молока в пользу растительного. Оно содержит витамины и минералы растений, при этом имеет приятный сливочный вкус. Самые вкусные "молочные" варианты — миндальное и кокосовое.

Добавьте немного какао в ваш кофе

Какао богат антиоксидантами, его употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Попробуйте добавить немного какао-порошка к вашему кофе для улучшения вкуса, аромата и увеличения пользы. Моккачино (разновидность латте), который подается во многих кафе, является кофейным напитком с добавлением какао. Однако моккачино обычно подслащен сахаром. Вы можете приготовить собственный моккачино в домашних условиях без подсластителей.