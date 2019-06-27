Как пинчанин Дэвид Шенберг стал светилом науки в области сверхпроводимости 1 27.06.2019, 11:38

Явление сверхпроводимости впервые заметили в год рождения будущего ученого.

Сайт kp.by рассказал о нашем земляке - ученом Дэвиде Шенберге, который совершил прорыв в области сверхпроводимости металлов.

Явление сверхпроводимости впервые заметили в год рождения будущего ученого

Дэвид родился в Пинске 4 января 1911 года. Забегая вперед: в том же году голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые наблюдал явление, позже получившее название сверхпроводимости. Совпадение или нет, но спустя время Дэвид станет одним из ведущих ученых в области сверхпроводимости металлов. Это судьба!

Дэвид Шенберг был младшим ребенком в семье. Его отец имел британское гражданство. И когда Дэвиду было три года, семья переехала в Англию. А три недели спустя началась Первая мировая война.

В возрасте восьми лет Дэвида отдали учиться в одну из престижнейших частных школ Лондона, которая была основана Эдвардом Латимером еще в 1624 году. 10 лет Дэвид обучался математике и естественным наукам, при этом очень мало уделяя внимания классическим языкам. В октябре 1929 года он окончил школу, получил стипендию и поступил в Тринити-колледж в Кембридже, чтобы обучаться математике, но по совету отца занялся физикой. Это одно из самых лучших учебных и научных заведений мира. Достаточно сказать, что его сотрудники получили 31 Нобелевскую премию, а среди его выпускников были Исаак Ньютон, Фрэнсис Бэкон, лорд Байрон, Владимир Набоков. Получив диплом в 1932 году, Дэвид Шенберг связал себя с Тринити-колледжем на всю оставшуюся жизнь. Здесь же в 1935 году он получил докторскую степень, продолжил исследования в области физики низких температур и магнетизма и заведовал кафедрой с 1944 года - вплоть до своей отставки в 1978-м.

Специально для Дэвида на деньги Королевского общества построили «научный коворкинг»

Будучи еще студентом, Дэвид Шенберг приглянулся великому британскому ученому, лауреату Нобелевской премии, отцу ядерной физики Эрнесту Резерфорду. Резерфорд пригласил Шенберга в Кавендишскую лабораторию, которой он заведовал. К тому времени там работал выдающийся русский ученый, также лауреат Нобелевской премии, Петр Леонидович Капица. Специально для него, по настоянию Резерфорда, на деньги Королевского общества была построена специальная лаборатория, директором которой являлся Капица. Дэвид Шенберг начал работать под началом Капицы, они близко общались и остались друзьями на всю жизнь.

В лаборатории была создана настоящая творческая атмосфера, как сейчас бы сказали - коворкинг. Ученые могли свободно обмениваться идеями и результатами своих исследований. Однако после двух лет совместной научной работы Капица, отработавший в Лондоне 13 лет, в 1934 году вернулся в Москву, откуда Сталин больше его не выпустил. А Дэвид Шенберг успешно продолжил исследования, начатые Капицей. Он вел переписку и с другим великим советским физиком - Львом Давидовичем Ландау. В 1937 году, во время годовой командировки Шенберга, они вместе работали в Москве. Результатом этой совместной работы стал опубликованный в 1938 году в Кембридже фундаментальный труд «Сверхпроводимость», посвященный Ландау.

Дэвид Шенберг работал в области физики твердого тела, физики низких температур, сверхпроводимости, магнетизма. В 1939 году он открыл эффект де Гааза - ван Альфена во многих металлах, построил его теорию и использовал для определения формы и размеров поверхности Ферми, а также объяснил, почему некоторые металлы выше других в проведении электричества. Благодаря Шенбергу этот эффект превратился в мощное средство исследования поверхности Ферми металлов. В частности, он изучил энергетический спектр висмута и определил его поверхность Ферми. Выполнил пионерские исследования глубины проникновения магнитного поля в сверхпроводник. Внес вклад в изучение сверхпроводящего состояния.

Свою семейную жизнь Дэвид Шенберг связал с женщиной-ученым. Их сын тоже стал ученым

В начале 1940 года Дэвид встретил свою любовь. Во время политических собраний он познакомился с Кэтрин Фелисити Фишман - она тоже была ученым, на пять лет старше Дэвида. Кэтрин была дипломированным специалистом физиологии Лондонского Университетского колледжа и занималась биологическими исследованиями культуры ткани в Кембридже. Кэтрин была русского происхождения, но ее семья покинула Россию еще до ее рождения. Ее дед и отец работали в Брюсселе, а сама Кэтрин родилась в Бельгии. В марте того же года они поженились. У них родились две дочери - Энн и Джейн - и сын Питер, который спустя десятилетия стал доктором психиатрических наук. Дэвид и Кейт скоро обосновались в одноэтажном доме. Сначала это было в предместьях Кембриджа, но когда Клиника Адденбрук расширялась от центра города, они стали жить в самом сердце активного медицинского и исследовательского сообщества. Дом окружали большие сады, и поэтому он оставался изолированным местом, куда приглашались летом студенты-исследователи и многочисленные друзья из-за границы.

Петр Капица, его жена, Нильс Бор, Маргарет Бор и их сын. Фото из архива Дэвида Шенберга.

В 1944 году Дэвид Шенберг получил из рук короля Георга VI одну из высших наград Великобритании - орден Британской империи. После Второй мировой войны он занимался восстановлением своей лаборатории. В ней велись исследования параллельно московским, хотя опустившийся железный занавес разорвал личные отношения между учеными. В 1953 году Дэвид Шенберг был избран членом Королевского общества. Его приглашали читать лекции крупнейшие университеты Европы и Северной Америки, даже Индии и такой экзотической по тем временам страны, как Шри-Ланка. Он читал курсы лекций по физике и лекции памяти своего учителя Резерфорда. При этом он продолжал преподавать в своей alma mater - Тринити-колледже, подготовил целую плеяду талантливых физиков, опубликовал книги и научные работы по физике низких температур и магнетизму. В 1964 году он получил престижную премию Фрица Лондона, которая вручается раз в три года ученым, внесшим выдающийся экспериментальный и теоретический вклад в области физики низких температур.

Вернуться в СССР Дэвид Шенберг смог только после смерти Сталина

После смерти Сталина, когда в СССР началась «оттепель», Дэвид Шенберг несколько раз приезжал в Москву. Он смог наконец встретиться со своими учителями, перед которыми преклонялся, и обзавестись новыми дружескими связями. Виталий Лазаревич Гинзбург, еще один нобелевский лауреат, часто гостил у него дома в Кембридже и оставил о нем теплые воспоминания. Будучи глубоким стариком, Шенберг трепетно ухаживал за своей женой Екатериной, когда она была прикована к постели. Вместе они прожили более 50 лет. Практически до последних дней жизни, уже после выхода на пенсию, он вел научную и преподавательскую деятельность. В 1984 году вышел из печати научный труд «Магнитные колебания в металлах», а в 1990 году - книга воспоминаний «Капица в Кембридже и Москве», что лишний раз подчеркивает глубокую человеческую привязанность Шенберга к своему учителю.

В 1982 году Шенберг был избран почетным членом Американской академии искусств и наук, а в 1995 году ему была вручена медаль Хьюз Королевского общества за выдающийся вклад в науку в области электронной структуры твердых тел, в частности, используя методы низких температур (так называемый эффект де Гааза - ван Альфена), определил поверхность Ферми многих металлов. В 2000 году в Кавендишской лаборатории был установлен бюст Дэвида Шенберга.

Дэвид Исаакович Шенберг прожил долгую и интереснейшую жизнь. Выдающийся физик и экспериментатор, он дружил с гениальными учеными и общался с великими политиками. Будучи космополитом и экстравертом, он объездил весь мир, впитывая, как губка, все лучшее и щедро отдавая это другим. Без его исследований и открытий невозможно представить современную науку.

Умер Дэвид Шенберг 10 марта 2004 года в возрасте 93 лет. Он был ученым, оказавшим огромное влияние на развитие современной науки, абсолютно реализовавшим свой творческий потенциал, и человеком, глубоко верящим в истинные чувства и привязанности.