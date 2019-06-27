США и Китай возьмут паузу в торговой войне? 1 27.06.2019, 11:40

Это было условием для проведения встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Вашингтон и Пекин предварительно договорились взять паузу в торговой войне перед саммитом G20 в японской Осаке для того, чтобы возобновить переговоры по урегулированию споров. Об этом сообщили китайская South China Morning Post и американская Politicо со ссылкой на источники, сообщает РБК.

По данным изданий, каждая из сторон в ближайшие выходные сделает отдельное заявление для прессы. Достигнутая к настоящему времени договоренность позволит отложить планы США по утверждению новых пошлин на китайскую продукцию до 25% еще на $300 млрд.

Один из собеседников китайской газеты уточнил, что решение Дональда Трампа поставить на паузу введение дополнительных пошлин стало ценой за то, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке. Глава администрации Дональда Трампа ранее уже предупреждал, что Вашингтон введет новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин откажется приезжать на саммит G20.

«Однако реальность такова, что президент Трамп всегда может поменять свое мнение. Но перемирие, кажется, достигнуто», — уточнил источник Politico.

Остается неясным, как долго эта пауза в торговой войне между двумя крупнейшими мировыми экономиками может продлиться. По данным двух источников South China Morning Post, для достижения торгового соглашения будет выделено как минимум шесть месяцев.