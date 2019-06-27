Отец погибшего инспектора ГАИ: В эксгумации отказали 27.06.2019, 11:42

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Евгений Потапович

Родители Евгения Потаповича не верят в версию о суициде.

Следствие отказало родителям погибшего в Могилеве молодого инспектора ГАИ Евгения Потаповича в эксгумации тела сына. Ходатайство признать родителей потерпевшими по делу также отклонено. Как рассказал tut.by отец инспектора Владимир Потапович, он не удовлетворен этим отказом и направил обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию Лукашенко.

Отец инспектора Владимир Потапович направил ходатайство об эксгумации, так как у него есть подозрения, что пулевое ранение было не единственным на теле сына. Настораживает его и бывшую жену также то, что никого из родственников не пустили в морг.

— Я поговорил с родственниками. Они тоже на похоронах видели как минимум порез на подбородке Жени. И у меня по-прежнему есть подозрения о повреждении в нижней части живота, — рассказал Владимир Сергеевич. — Нас не признают потерпевшими — только свидетелями по делу: видимо, из-за версии суицида. И я не знаю, покажут ли мне результат экспертизы. Мне звонил следователь, сказал, что она окончена и в результатах указано, что на теле есть только пулевое ранение.

Вечером 16 мая, напомним, появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Через несколько часов стало известно, что тело пропавшего лейтенанта Евгения Потаповича нашли в лесу. Официально сообщалось об огнестрельной ране головы.

20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид. Позже об этой версии как единственной приоритетной заявил и уже бывший глава МВД Игорь Шуневич.

Родители Потаповича рассказывали, что в версию суицида они не верят, так как не видели, чтобы у сына были на это какие-то причины. «Он планировал жизнь и свадьбу», — рассказывали они.