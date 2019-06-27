Украинцы составили рейтинг возможных премьеров 1 27.06.2019, 11:53

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Половина украинцев хотят опытного политика, треть — нового.

Украинцы пока не определились с возможной кандидатурой в премьер-министры после парламентских выборов: поддержка самых рейтинговых политиков не превышает 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет rbc.ua.

По данным опроса, 55% считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной; в то же время 35%, напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко (13%), Юлию Тимошенко (11%) и Владимир Гройсман (10%).

Кроме того, 7% опрошенных видят будущим премьером Игоря Смешко, 6% - Дмитрия Разумкова, 5% - Святослава Вакарчука, по 4% - Петра Порошенко, Анатолия Гриценко и Михаила Саакашвили, 3% - Олега Ляшко, по 2% - Андрея Садового и Александра Вилкула.

При этом 7% опрошенных не рассматривают ни одного из этих кандидатов, 14% - не смогли определиться с "премьерскими" симпатиями.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-20 июня 2019 года среди 6000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,3%.