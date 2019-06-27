Новая оптическая иллюзия с вороной стала хитом Сети

Новая оптическая иллюзия с вороной стала хитом Сети4
- 27.06.2019, 12:02
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Пользователей Сети поразило видео, на котором запечатлена опирающаяся на крылья ворона.
Ролик в Twitter опубликовала пользовательница LIWJATAN. "Спасибо за шок сегодня утром. Это вредно для моего сердца", — написала она. В комментариях было отмечено, что ворона, которая встала на крылья, напоминает мускулистую гориллу, пишет segodnya.ua.
Объяснение необычному ролику нашла орнитолог Кейли Свифт. По ее словам, таким образом птица принимает солнечные ванны.
朝から衝撃をありがとう。— LIWJATAN (@keita_simpson) 20 июня 2019 г.
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6