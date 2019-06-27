Новая оптическая иллюзия с вороной стала хитом Сети 4 27.06.2019, 12:02

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Пользователей Сети поразило видео, на котором запечатлена опирающаяся на крылья ворона.

Ролик в Twitter опубликовала пользовательница LIWJATAN. "Спасибо за шок сегодня утром. Это вредно для моего сердца", — написала она. В комментариях было отмечено, что ворона, которая встала на крылья, напоминает мускулистую гориллу, пишет segodnya.ua.

Объяснение необычному ролику нашла орнитолог Кейли Свифт. По ее словам, таким образом птица принимает солнечные ванны.