Почему экономические реформы в Беларуси сейчас важны как никогда 7 Алекс Крамер

27.06.2019, 12:09

1,719

Фото: bymedia

Всемирный банк дал свой прогноз.

Всемирный банк на протяжении многих лет говорил, что Беларуси необходимы структурные экономические реформы для ускорения экономического роста. Но сегодня наша позиция немного иная: Беларуси крайне необходимы структурные экономические реформы для того, чтобы избежать экономической нестабильности.

Вы можете спросить, к чему такая крайняя необходимость, особенно, если учитывать, каких успехов Беларусь добилась в сокращении бедности в прошлом. Впечатляет тот факт, что доля людей, не способных тратить больше 5,50 долларов в день (по паритету покупательной способности в 2011 году), сократилась с 38,3% в 2003 году до 0,4% в 2014 году.

Проблема в том, что в основном этот успех был достигнут за счет заемных средств. Беларусь тратила больше, чем зарабатывала, а сегодня занимать средства для покрытия разрыва между доходами и расходами уже не так просто, как раньше.

Так в чем же причина этих долгов? Какие отрасли белорусской экономики тратили больше, чем зарабатывали?

Ответ на этот вопрос во многом кроется в секторе государственных предприятий. По данным МВФ, общий объем государственной поддержки, оказанной госпредприятиям в 2015 году, составил 9,5% ВВП. Другими словами, среднестатистический белорус отдавал 10 копеек с каждого заработанного рубля на поддержку госпредприятий.

Важно отметить, что с тех пор Правительство начало сокращать поддержку госпредприятий, в том числе и их директивное кредитование. При этом, по данным Нацбанка, кредитные обязательства госпредприятий, по которым те с высокой степенью вероятности не смогут рассчитаться самостоятельно, составляют до 14% ВВП. И всякий раз, когда предприятие и далее теряет деньги, какой-либо кредит, субсидия или неоплаченный долг должны покрывать эту разницу.

Еще одной причиной роста государственного долга являются низкие тарифы на отопление. Сегодня белорусы оплачивают около одной пятой эксплуатационных расходов на отопление. Низкие тарифы – это, очевидно, благо для людей. Но есть и обратная сторона: они увеличивают объемы заимствований Беларуси и означают отсутствие средств на инвестиции.

Размер госдолга Беларуси не является ни для кого секретом. МВФ прогнозирует, что, если страна не получит компенсацию от России за «налоговый маневр», то Беларуси необходимо будет найти способ привлечь 1,5 миллиарда долларов в 2021 году, а в 2022 году эта сумма увеличится до 2 миллиардов. Госдолг, согласно прогнозам, вырастет с 55% ВВП до 70% в 2019-2023 годах.

Таким образом, вполне вероятно, что в 2020-2022 годах экономика Беларуси подвергнется существенной корректировке, чтобы сократить разрыв между расходами и доходами. Эта корректировка будет либо спланированной и структурированной, что будет тяжело, либо же она будет стихийной и деструктивной, что будет еще тяжелее.

Во время рецессии 2015-2016 годов доля домохозяйств, чей доход оказался ниже бюджета прожиточного минимума, выросла с 19% до 35%. Это доказывает, насколько важно, особенно для простых белорусов, чтобы предстоящая экономическая корректировка была спланированной и структурированной.

Какой же может быть выход из сложившейся ситуации?

Самой важной задачей является реструктуризация сектора госпредприятий. Что она предполагает?

Во-первых, оставить прибыльные госпредприятия в государственной собственности или же приватизировать их прозрачным образом и по справедливым рыночным ценам.

Во-вторых, оставить поставщиков государственных услуг и регуляторов государственными, но четко определить, что они должны предоставлять в обмен на государственные средства.

В-третьих, реструктуризировать убыточные госпредприятия, которые можно было бы быстро сделать прибыльными, обеспечив хорошую отдачу от дополнительных инвестиций.

Оставшиеся предприятия закрыть или приватизировать.

Распределять предприятия по этим категориям должны независимые эксперты, которые смогут дать объективную оценку того, какие предприятия являются жизнеспособными, а какие — нет.

К сожалению, реструктуризация предприятий повлечет за собой потерю части рабочих мест. Но есть способы поддержать тех, кто потеряет свою работу. Во-первых, необходимо продолжить упрощать нормативно-правовую базу для микропредприятий и самозанятости, а во-вторых, усилить программы социальной защиты населения.

Даже если расширить уже существующую программу государственной адресной социальной помощи (ГАСП) в пять раз, она обойдется бюджету всего в 0,1% ВВП (в 95 раз меньше суммы средств, которые белорусы потратили на поддержку госпредприятий в 2015 году). Также необходимо обеспечить надлежащую программу поддержки безработных.

Чтобы сократить финансовый разрыв, белорусскому Правительству необходимо будет увеличить свои доходы и сократить расходы. Во Всемирном банке мы рекомендуем отменить налоговые льготы и сократить субсидии на централизованное отопление. При этом крайне важно увеличить расходы на безналичные жилищные субсидии, чтобы счета за отопление не стали неподъёмными для семейного бюджета.

При сложившейся системе господдержки более богатые семьи, в среднем, получают больше субсидий на отопление, чем более бедные. Поэтому необходимо укрепить программу субсидий на оплату коммуналки, чтобы та была направлена на наименее обеспеченные семьи, а не тех, кто владеет большим количеством квадратных метров.

В то же время Беларусь улучшает условия для ведения бизнеса и развития IT-сектора. Мы можем представить лучшее будущее: с растущими зарплатами, высококачественными государственными услугами, образованием мирового уровня и обновленной инфраструктурой — которое будет обеспечиваться за счет динамичного частного сектора и налогов, выплачиваемых компаниями. Но это — в долгосрочной перспективе. И чтобы такое будущее стало возможными, Беларуси необходимо решать сегодняшние экономические проблемы, осуществляя соответствующие реформы.

Алекс Крамер, «Блог Всемирного Банка»