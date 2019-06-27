Невзоров: Россия тащится от того, что ее считают пугалом все соседи 3 27.06.2019, 12:31

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Александр Невзоров

Российские власти - официанты, которые заперлись в подсобке и жрут всю продукцию ресторана.

Известный публицист российский Александр Невзоров на «Эхо Москвы» прокомментировал «завывания» российских пропагандистов о том, что Грузия пошла на уступки протестующим.

— Конечно, будем откровенны, виноваты в ситуации не только Россия и не только Гаврилов, и не только Дума, посылающая неадекватов, но и Грузия тоже проявила, я бы сказал, чудовищное легкомыслие, недосмотрела и недоработала. За годы свободы ей ничто не мешало сделать стул председателя парламента электрическим. И это бы решило не только проблемы, подобные задогавриловской, но и позволило бы, вообще, регулировать многие парламентские коллизии.

Вообще, про то, что его туда посадили — это детский бред. Потому что профессия Гаврилова обязывает его понимать, где он находится, кого он представляет, понимать предельную деликатность ситуации. Если парень, вообще, занимается в том или ином виде политикой, у него есть обязанность предвидеть последствия своих поступков.

По сути, Гаврилов — это такие новые «Пусси». А Россия, как известно, она ведь тащится от того, что ее считают пугалом все соседи, что ее ненавидят, боятся, называют агрессором и оккупантом. Вообще, для русского православного депутата посидеть в кресле председателя Грузинского парламента это как скунсу пометить большой красивый торт. Поймите, удержаться абсолютно невозможно. Бисквитный, с розочками, с башенками. Вот этот адский аромат духовности, державности он очень тяжело отстирывается, очень тяжело выводится. Продукт придется выбросить.

И тот, кто не полениться изучить материалы происшедшего, должен был заметить, что в депутатских глазах сияло именно такое вот скунсово счастье исключительное.

— Сейчас Гаврилов в данный момент зажигает почище Невзорова у Норкина. Первое, что утверждает Гаврилов — что Грузия не православная страна». Здесь звучит тревожная музыка. Но вы, по-моему, должны быть в курсе, православная Грузия страна или нет.

― Да, мы хорошо знаем, как обошлась Россия с Грузинской церковью. Мы хорошо знаем, сколько было убито, запытано, сколько было уничтожено так называемых грузинских православных святынь, когда ее присоединяли, когда всё это происходило. Мы это историю знаем хорошо, поэтому, вероятно, действительно, она является не эрпэцэшной страной.

И меня больше настораживает, что вот эти забавные завывания наших пропагандонов про то, что Грузия пошла на уступки протестующим. Ай-яй-яй, какой позор! Они прислушались к людям, а это совершенно, оказывается, недопустимо. По российским представлениям власть — это священное понятие, каким бы набором идиотов она не была представлена, тем не менее, все равно священная.

Но вот по меркам сегодняшней цивилизации — я разочарую всех — любая власть, в общем, обслуживающий персонал, который должен понимать свое место вроде официантов. И восхищаться тем, что официанты заперлись своей подсобке и жрут там всю продукцию ресторана сами, а их нельзя беспокоить, к ним нельзя даже постучаться в дверь — это чисто российское представление о власти: официанты не должны уступать голодным посетителям, которые платят свои деньги. Но эти представления существенно устарели.