Академия наук «осчастливит» мир и Беларусь однолетним виски собственного изобретения 14 27.06.2019, 12:52

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Иллюстрационное фото

Трепещите, шотландцы, ирландцы и кролики штата Кентукки.

Виски из белорусского сырья сейчас настаивается в специальных дубовых бочках. Об этом корреспонденту mlyn.by рассказал заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Александр Шепшелев.

По словам собеседника, сотрудники центра в лабораторных условиях разрабатывают 30 вариаций этого алкогольного напитка. Планируется, что в нашей стране будут производить как купажированный, так и односолодовый виски.

Для получения экспериментальных образцов напитка в США и странах ЕС уже приобрели несколько специальных дубовых бочек разного объема. Маленькие бочонки завезли в научно-практический центр, большие — на одно из белорусских предприятий, название которого пока держат в секрете.

— Все лабораторные исследования мы планируем завершить ориентировочно в 2021 году. Тогда, возможно, первый белорусский однолетний виски и поступит в продажу. Со временем на полках появятся и более выдержанные экземпляры. С отечественным кальвадосом тоже так начинали: сначала продавали только 3-месячной выдержки, а теперь уже и пятилетней, — отметил Александр Шепшелев.

В «Фейсбуке» эту новость иронично прокомментировал экономист Леонид Фридкин:

«Академия наук осчастливит мир и Беларусь однолетним виски собственного изобретения. В импортных бочках, завезенных на секретное предприятие. Небось, за счет белорусских налогоплательщиков. Трепещите, шотландцы, ирландцы и кролики штата Кентукки. Кто не хочет кормить такую науку, будет ее поить...», - написал Леонид Фридкин.