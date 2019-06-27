Отпуск в августе: где белорусам отдохнуть в Украине 27.06.2019, 12:58

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В Украине немало красивых и неизведанных, но бюджетных мест.

Летний отпуск хочется провести у воды или в прохладе тенистых лесов. В Украине немало красивых и неизведанных, но бюджетных мест. Корреспондент.net рассказывает о таких направлениях.

Белгород-Днестровский

Недалеко от Одессы есть городок Белгород-Днестровский, основанный еще древними греками. В 13 веке в этом городе армяне построили крепость, которая прекрасно сохранилась до наших дней.

Она называется Акерманская крепость и является самым большим подобным сооружением в Украине. В 15 веке думный дьяк Федор Курицын, задержаный турками, пока находился в этой крепости написал известное произведение средневековой литературы Сказание о Дракуле воеводе.

Белгород-Днестровский стоит всего в 18 километрах от Черного моря на берегу Днестровского лимана. Днестровский лиман отделен от моря узкой песчаной косой Бугаз. На косе есть курортные поселки Каролино-Бугаз и Затока.

Кинбурнская коса: "украинские мальдивы"

Песчаная коса находится в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем в Николаевской области. Кинбурнскую косу еще называют "украинскими Мальдивами" за красивый цвет воды.

Белоснежные песчаные пляжи, аромат хвойного леса, дикие степи с разнотравьем, лечебные рязевые озера. Здесь находится Национальный природный парк Белобережье Святослав, где живут розовые фламинго.

На Кинбурнской косе есть озера-рапы удивительного розового цвета. Из-за высокой солености воды в озарах могут выжить только микроводоросли.

Алексей Билецкий

Живописные Шацкие озера на Волыни могут по праву соперничать с морским отдыхом. В состав Шацкого национального природного парка входят 30 озер, крупнейшее из которых - Свитязь - славится не только своей кристально чистой водой, но и сказочной красоты закатами.

На Шацких озерах четыре зоны отдыха. Для молодых и активных людей подойдет Гряда, остальные три Свитязь, Гушове и Песочное - более спокойные.

Карпаты

Озеро Синевир на Закарпатье - очень глубокое и чистое, с крутыми склонами, поросшими можжевельником и буком, окруженное родниками, в августе озеро станет отличным вариантом для отдыха, тем более, что в этом месяце в здешних местах полно грибов и ягод.

Горнолыжный Изки на Закарпатье летом превращается в отличной место для побега от городской суеты. Можно ходить в горы, смаковать свежий сыр на сыроварне, кататься на лошадях, а также купаться в чанах.

Вилково: "украинская Венеция"

Вилково находится "на краю" Украины, на юго-западе Одесской области у границы с Румынией. Это последний населенный пункт на побережье Дуная перед его впадением в Черное море.

Город, основанный староверами на плавнях, получил такое прозвище, благодаря многочисленным каналам, прорытым вдоль улиц. Лодка в этом городе более привычный транспорт, чем автомобиль. Здесь есть гостевые домики, базы отдыха, отели и апартаменты.

Из Вилково также стоит отправиться в Дунайский биосферный заповедник. По количеству видов фауны дельта Дуная является едва ли не самым богатым местом в современной Европе.

Это 50 тысяч гектаров, куда входят дельта Килийского рукава, Жебриянские плавни, Стенцовско-Жебрияновские плавни, остров Ермаков, верховья озера Сасык, Джантшейский лиман, 2-километровая полоса акватории Черного моря.