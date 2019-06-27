В Грузии протестующие собираются пикетировать резиденцию олигарха Иванишвили 2 27.06.2019, 13:16

Фото: ЕРА

Cегодня десятый день протестов в Грузии.

В четверг, 27 июня, протестующие в Тбилиси хотят собраться на проспекте Руставели и оттуда направиться к бизнес-центру и резиденции миллиардера и лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает сайт "Новости-Грузия".

"Окончательное решение принято - мы пойдем туда и разбудим Иванишвили", - сказал журналистам модератор акции Миша Мшвилдадзе.

В субботу, 29 июня, участники протеста планируют собраться на площади Первой Республики на "Марш свободы". Это будет уже десятый день протестов.

С 20 июня по несколько тысяч человек ежедневно приходят к парламенту Грузии в 19:00, проспект Шота Руставели перекрывают. В митингах принимают участие студенты, представители правозащитных и неправительственных организаций, музыканты, актеры и политики.