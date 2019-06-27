На завтра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение 1 27.06.2019, 13:24

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

На 28 июня синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности. Как и сегодня, в пятницу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

«28 июня, в пятницу, во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — рассказали синоптики.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций.

- Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Атмосферный фронт несет в Беларусь похолодание. В пятницу ожидается прохладная ветреная погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…16°С, максимальная температура днем +16…23°С.