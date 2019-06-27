За четыре дня до 27-летия отца-одиночку забрали в армию 2 27.06.2019, 13:45

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Иллюстрационное фото

В связи со «сложностями призыва».

Накануне «депутаты» «палаты представителей» в первом чтении одобрили новый закон о отсрочке призыва, и, скорее всего, осенний призыв пройдет по новым правилам.

Belsat.eu пообщался с мужчиной, который уже столкнулся с новым подходом. За четыре дня до 27-летия Олега забрали в армию, не остановил военкомата даже тот факт, что молодой мужчина сам воспитывает ребенка.

Олег развелся, когда сыну был год. По решению суда ребенок осталось с ним. Бывшая жена редко приходила к сыну, а со временем совсем перестала появляться. Проблем с призывом у Олега не было: казалось, если воспитываешь ребенка один, в армию точно не заберут.

При прохождении призывной комиссии начались трудности: во Фрунзенском военкомате долгое время не могли однозначно ответить на вопрос, нужно ли идти в армию. После, по словам Олега, сказали, что служит он не должен. За два дня до конца призыва ситуация изменилась:

«Они мне месяц назад говорили, что у меня отсрочка, а вчера заманили бумаги сверить. Заявили, что заявленных мною документов недостаточно для отсрочки и вручили повестку».

В то, что происходит, особенно не верилось. Первоначально Олега хотели отправить в армию на полный срок. В таком случае ребенок год оставался бы под опекой бабушки:

«Я два часа ругался с комиссаром, в итоге все равно увезли в часть. На собственной машине в тот же день отвезли. Хотели забрать на срочную службу, но, по словам комиссии, Министерство обороны и комиссар пошли мне навстречу, так что попал в резерв».

«Вдруг он в сговор с женой вступил»

Согласно ст. 32 Закона «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от призыва по семейным обстоятельствам предоставляется отцу ребенка, который воспитывается без матери. Однако просто развода и решения суда недостаточно, необходимо, нужно, чтобы мать была лишена родительских прав.

Один из представителей призывной комиссии Фрунзенского района в неофициальной беседе сказал:

«Мы не знаем, вдруг он в сговор с женой вступил, и они специально развелись, чтобы он от армии откосил. И вообще ему очень повезло, что в резерве место нашлось, мог бы и на срочную поехать. Мы пошли ему на уступки».

Подобный ответ получила и мать Олега на сайте Министерства обороны.

Напомним, что в связи со сложностями с призывом, еще 26 февраля Лукашенко говорил о необходимости изменений в законе: «В течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочкой, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних странах».

Под петицией против проекта Закона «Об изменении законов в вопросах эффективного функционирования военной организации государства» подписалось более 10 000 человек.