Власти России не хотят референдумов, боясь их проиграть 1 Федор Крашенинников

27.06.2019, 13:58

Федор Крашенинников

Фото: DW

Требования провести референдум звучат от россиян все чаще, но власти последовательно игнорируют их.

Верховный суд России отменил постановление Архангельского областного суда, тем самым сделав невозможным проведение референдума по вопросу строительства огромной свалки в районе станции Шиес. Такой референдум - одно из требований людей, выступающих против этого проекта.

Причины непреклонности российских властей

Чем потенциально опасен для властей РФ референдум по "мусорному вопросу"? Казалось бы, это локальная проблема, в котором беспокойства граждан относительно экологической ситуации все еще больше, чем политического протеста. Почему же власти так непреклонны?

Во-первых, "мусорный" референдум, скорее всего, был бы ими проигран или потребовал бы столь масштабных манипуляций для получения нужного результата, что в итоге лишь обострил бы проблему с протестами. Во-вторых, неудобный результат, получивший силу закона, поставил бы под сомнение само право нынешних региональных властей оставаться таковыми - ведь получилось бы, что они пытались действовать вопреки воле народа.

Наконец, в-третьих, если срочно не начать вывозить мусор подальше от Москвы и Подмосковья, то протесты начнутся уже в опасной близости от Кремля, а не на малонаселенном севере. Кроме того, это решение выгодно близким к власти коммерческим структурам, чьими интересами чиновники категорически не готовы пожертвовать.

По сходным причинам неприемлемыми были бы и референдумы в других горячих точках последних месяцев - в Ингушетии и Екатеринбурге. Таким образом, необходимо констатировать: в современных условиях референдумы в России опасны для властей, потому что могут юридически зафиксировать противоположность их интересов и интересов близких им партнеров настроениям граждан. А это разрушает базовый миф путинского режима о полном единении власти и народа.

Абсолютная легитимность

У российских чиновников есть множество рациональных причин не проводить референдумы, но есть и иррациональная, которая на самом деле едва ли не важнее всех прочих. Речь идет о понимании ими природы власти в современной России, о ее источниках и механизмах распределения. Реальная власть в сегодняшней России распределяется не снизу вверх, от народа к его избранникам, а сверху вниз - от несменяемого и всемогущего национального лидера к правительству, судьям, министрам, губернаторам и так далее.

Допуск неудобных властям людей к выборам всех уровней настолько затруднен, что фактически любой избранный на них человек оказывается заранее согласованным с исполнительной властью, то есть получает свой мандат не столько от граждан, сколько от начальства. Единственным лидером в России, который наделяется властью от имени всего народа (оставляя за скобками всю специфику президентских выборов в РФ), остается Владимир Путин. И это сразу ставит его выше всей остальной политической элиты страны.

Референдум, даже в странах с развитой демократией, - это стресс для системы, признание того, что органы представительной власти не могут или не хотят брать на себя ответственность за какие-то решения. В России же власть настаивает на абсолютной легитимности Владимира Путина и всей венчаемой им иерархии чиновников. На праве его и всех утвержденных им людей представлять все население страны в любых ситуациях - без исключений и сомнений в правильности принимаемых решений. Тогда зачем, в самом деле, о чем-то спрашивать на референдуме народ, если есть его законные представители, и они уже все решили?

Характерно, что даже по, казалось бы, выигрышному для Владимира Путина "крымскому вопросу" никакого референдума не проводилось. Этим было продемонстрировано, что ни в каком дополнительном юридически фиксируемом одобрении населением своих действий ни он, ни власть вообще вовсе не нуждаются.

Референдумы и демократия

Но значит ли все это, что именно борьба за референдумы должна стать главным лозунгом всех тех, кто не доволен российской властью - местной или федеральной? На самом деле, нет никакого особого смысла бороться именно за проведение референдумов.

Представления о референдумах в современной России в значительной степени мифологизированы, и это неудивительно. За всю новейшую историю страны референдумов было мало, а общенациональные и вовсе не проводились с 1993 года - дивно ли, что выросли целые поколения граждан, которые никогда в них не участвовали и даже не помнят, что они вообще были?

Идеализация референдумов как механизма народовластия напрямую связана с ростом недоверия к институту выборов в России. Другое дело, что довольно странно ожидать проведения честных референдумов силами тех же органов и людей, которые ответственны за дискредитацию избирательной системы.

Требования проведения референдумов - это популярный, звонкий, но совершенно тупиковый лозунг. Единственный способ добиться народовластия в его подлинном смысле - это бороться за демократизацию всей политической жизни в России, за истинный федерализм, за муниципальное самоуправление, за честность и прозрачность выборов на всех уровнях. Потому что в условиях, когда власть действительно выбирается населением, а не опосредованно назначается сверху, ситуации, подобные конфликту в Шиесе и в других горячих точках современной России, просто не могли бы возникнуть.

Федор Крашенинников, "Немецкая волна"