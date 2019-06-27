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На торгах в Минске доллар продолжил рост

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  • 27.06.2019, 14:02

Российская валюта падает.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 июня прошли очередные торги валютами. Доллар вырос вторые торги подряд после того, как несколько раз обновил годовые минимумы, пишет tut.by.

​Доллар подорожал на BYN0,0038 до 2,0433 рубля.

​Евро вырос на BYN0,0066 до 2,323 рубля.

​Российский рубль подешевел на BYN0,0013 до 3,2424 белорусского рубля за 100 российских рублей.

​В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.


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