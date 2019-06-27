На торгах в Минске доллар продолжил рост

На торгах в Минске доллар продолжил рост1
- 27.06.2019, 14:02
Российская валюта падает.
На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 июня прошли очередные торги валютами. Доллар вырос вторые торги подряд после того, как несколько раз обновил годовые минимумы, пишет tut.by.
Доллар подорожал на BYN0,0038 до 2,0433 рубля.
Евро вырос на BYN0,0066 до 2,323 рубля.
Российский рубль подешевел на BYN0,0013 до 3,2424 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.