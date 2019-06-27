Tages-Anzeiger: Ким Чен Ын чувствует все большую неуверенность 5 27.06.2019, 14:15

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Фото: Reuters

Именно по этой причине правитель КНДР пытается сосредоточить власть внутри семьи.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын, вероятно, повысил свою младшую сестру Ким Ё Чжон до руководящей должности", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger, (перевод - inopressa.ru).

Ранее Ким Ё Чжон официально являлась заместительницей отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи и на публичных выступлениях своего брата чаще всего держалась в тени, пишет журналист Кристоф Найдхарт. "В прошлый четверг на массовом спектакле для китайского президента Си Цзиньпина она сидела рядом с Ким Ён Чхолем, бывшим начальником контрразведки. (...) По мнению южнокорейской разведки, это доказывает, что младшую сестру повысили до должности, равнозначной той, что занимает Чхве Рён Хэ. Бывший вице-маршал исполняет обязанности заместителя Кима в "комиссии по государственным делам", ранее называвшейся "военной комиссией" и являющейся непосредственным центром власти в Северной Корее. Таким образом, он занимает вторую строчку в северокорейской иерархии. Кроме того, с апреля он председательствует в Верховном народном собрании КНДР, что, согласно протоколу, делает его главой государства. Он также является свекром Ким Ё Чжон", - говорится в статье.

"Повышение сестры показывает, что Ким Чен Ын сосредотачивает все больше власти внутри семьи, - указывает Найдхарт . - Одновременно он постоянно меняет генералов и ведущих сотрудников спецслужб". Таких перестановок раньше не было, отметил недавно бывший заместитель северокорейского посла в Лондоне Тай Йонг-Хо. Он считает, что в среднесрочной перспективе режим Кима будет оставаться стабильным и просуществует еще 10 лет, но не 20, передает издание. "Возможность военного переворота он исключает, 200 тыс. солдат в Пхеньяне подчиняются не генералам, а личной охране Ким Чен Ына. Поэтому ни один генерал не сможет мобилизовать все структуры", - отмечается в публикации.

"Несмотря на предполагаемую стабильность, в постоянных перестановках Кима Тай видит сигнал неуверенности. Соответствующим образом следует трактовать и сосредоточение власти внутри семьи", - пишет Tages-Anzeiger.