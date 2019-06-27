В четырехэтажном доме в Минске после дождя обвалилась часть потолка 3 27.06.2019, 14:27

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В доме сейчас идет капремонт.

Поздно вечером 26 июня в четырехэтажном доме на Стахановской, 33 произошло ЧП. Как сообщили tut.by жильцы, в квартире на четвертом этаже обвалилась часть потолка. В доме сейчас идет капремонт. Позже в МЧС уточнили, что причиной подтопления стало нарушение технологического процесса во время работы на кровле.

«В доме по адресу ул. Стахановская, 33 обвалилась крыша в жилых квартирах. Звонили в „115“, там сказали, что ничего сделать не могут, посоветовали переночевать в другом месте. На месте работает МЧС. Затоплены нижние этажи», — сообщил Александр, в квартире живет его подруга Дарья.

Она рассказала, что обрушение произошло в комнате ее соседки, а с потолка ручьем полилась вода.

«Просто повезло, что не рухнуло на соседку, могло бы убить», — говорит Дарья.

Кроме того, такая же ситуация и в соседней квартире. Читатели сообщили, что на месте работают спасатели, приезжал представитель администрации Партизанского района, позже прибыли и подрядчики, которые отвечают за ремонт в доме.

Утром в МЧС уточнили, что в жилом доме проводятся работы по капитальному ремонту дома, как раз перед дождем была снята шиферная кровля и проводилась замена обрешетки.

Когда пошел дождь, деревянное перекрытие намокло, и штукатурка на потолке (дранка) отслоилась. В результате случились подтопления в жилых комнатах квартир на четвертом этаже, кроме того, намок и потолок в квартире на третьем этаже.

Работники МЧС проводили откачку воды из подтопленных квартир. Квартиры жильцов пригодны для проживания.

Причина подтопления — нарушение технологического процесса при производстве работ на кровле. Строители продолжат замену кровли и восстановление потолка в квартирах.