Видеофакт: Гомель затопило дождем 27.06.2019, 15:00

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Фото: @abramenko3344

Подборка фото и видео из соцсетей горожан.

Сегодня утро жителей Гомельской области началось с проливного дождя, молнии, грома, а в некоторых местах еще и града. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Радует, что было тепло: температура воздуха утром была примерно 18-20°С, пишет gomel.today.

Гомельчане делятся пасмурными фото и видео в соцсетях. Одни радуются долгожданному дождю, другие жалуются на сонное настроение. Берите зонты и не мокните!