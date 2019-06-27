закрыть
27 июня 2019, четверг, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Гомель затопило дождем

  • 27.06.2019, 15:00
  • 1,696
Фото: @abramenko3344

Подборка фото и видео из соцсетей горожан.

Сегодня утро жителей Гомельской области началось с проливного дождя, молнии, грома, а в некоторых местах еще и града. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Радует, что было тепло: температура воздуха утром была примерно 18-20°С, пишет gomel.today.

Гомельчане делятся пасмурными фото и видео в соцсетях. Одни радуются долгожданному дождю, другие жалуются на сонное настроение. Берите зонты и не мокните!


популярное за неделю

Мнение

Не надо делать людей крайними
Не надо делать людей крайними Дмитрий Растаев
Так и становятся оппозиционерами
Так и становятся оппозиционерами Виктор Шендерович
Джентльмены сдачи
Джентльмены сдачи Виталий Портников
Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович